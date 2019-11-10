鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57 香港01 記者謝茜嘉／報導



有網友最近於fb大呻鄰居床戰叫聲不斷，而且聲浪大到幾乎傳遍全層，她即用筆記本寫下超尷尬心聲。（fb群組「爆怨公社」圖片） 分享 facebook 在家中想靜靜享受私人時間，無奈遇着「熱情」的鄰居有時叫人不知如何是好。有台女最近於facebook大呻鄰居床戰叫聲不斷，而且聲浪大到幾乎傳遍整幢大廈，樓主即用筆記本寫下尷尬心聲，大呻：「別叫那麼大聲好嗎？」結果引來不少網民熱烈討論，他們稱很同情樓主的遭遇，又笑言要鬥大聲，「超誇張的」、「全世界都知道他們在做甚麼了」。

該女網民近日於fb群組「爆怨公社」撰文，表示鄰居正在深夜時分「打得火熱」，激烈的呻吟聲不斷之餘更大得幾乎傳遍整幢樓，樓主終忍不住寫道：「整層都聽得到…希望五樓好鄰居可以諒解單身狗的痛苦……」她用筆記本寫下心聲：「to五樓好鄰居：我的好鄰居啊！我只是個單身狗，別叫那麼大聲好嗎！」可見樓主非常無奈。

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網民紛紛表示誇張，又笑言：「老公在看片忘記帶耳機。」、「妳要不甘示弱叫比她大聲！」、「幫她打113，應該是被家暴了。」、「頂天了！」、「叫回去，看誰比較銷魂。」、「這是機車在發動的聲音。」、「放佛經，渡一下上萬個小生命」。

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文章授權轉載自《香港01》