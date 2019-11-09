AirPods掉進水溝孔！她靠一招神救回 狂省2290元
相信不少人都有不小心將無線耳機掉地上的經歷，有一名網友想出奇招，以超市就買到的東西自製工具，成功搶救跌落坑渠的AirPods耳機。之後她將方法分享到臉書，網友紛紛大讚是「生活智慧王」。
原po在臉書社團「爆怨公社」的帖文，她表示昨日駕電單車到學校後，脫下安全帽時不慎將一邊的AirPods弄掉，耳機完美降落至水溝蓋的孔洞裡，但由於要趕去上課，只能抱着非常難過的心情先到學校。她接著說，下課她決定再去「看看有沒有一線生機」，發現孔洞下只有管線和土，相信沒有水把耳機浸壞，遂靈機一觸打算救回價值新台幣2290元的單邊耳機。
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原po當時估計，孔洞深度目測大約有3個筷子的長度，並且能肉眼看到「AirPods的白白屁股」。她到附近超商買了膠帶、口香糖、幾雙免洗筷，DIY做出1根黏黏棒，「第一次鉤下去我的手作膠帶頭掉下去」，但經過不斷改良，原po最後成功把耳機黏上地面。
貼文曝光後，網友紛紛大讚原po簡直是「生活智慧王」，「這波傑出的操作，2000元失而復得的概念」、「有一種勵志感」、「最喜歡這種不放棄的精神」、「人在危機時，腦袋總是特別有想法」，又開玩笑指「裏面還有很多錢等你黏」。
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文章授權轉載自《香港01》
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