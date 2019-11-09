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男友1個月天天探病！她聽到護理師對話笑噴：我想回家

2019-11-09 20:09香港01 卡洛兒

男友每天來醫院照顧原po，護理師卻產生誤會，讓原po當場笑噴。圖／Pixabay
男友每天來醫院照顧原po，護理師卻產生誤會，讓原po當場笑噴。圖／Pixabay
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「那是我男朋友！」一名網友日前在臉書分享一次爆笑經歷，她指自己因腹痛住院快一個月，男友每晚都來照顧她，不料有天聽到護理師交代情況時，一個天大誤會讓她忍不住在病床上爆笑起來。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」，笑稱要替男朋友抱怨一下，她指自己因腹疼痛前後往院快一個月，而男友則每晚都來醫院陪伴，早上上班。她表示，醫生一直叫她不要吃油，每天要吃的東西也都給他評估過，她每天除了吃粥和青菜，其他什麼都沒有，「吃粥吃到快要懷疑人生了」。

不過有天她無意間聽到護理師交接時，正交代自己的病況和背景，護理師說，「3床的妹妹，（症狀），然後沒有飲食控制，也吃的很油，隨便她吃，但一直說腹部疼痛。」正當原PO滿頭問號時，對方又接著說「白天都是她一個人，晚上陪她的是她爸爸。」一段話讓原PO笑翻，「護理師前天才問過我一次，那是我男朋友！是我太年輕還是他太老？」

不過原PO也表示已經吃粥吃到快要懷疑人生了，不懂護理師為何要說沒有飲食控制。這段對話也讓不少網友笑翻，「可憐的爸爸」、「人家只是老起來等」、「他沒說兒子就好」、「沒事啦，我男友也被認說是我爸爸」。

原PO表示因為腹痛而住院1個月。圖翻攝自爆怨公社
原PO表示因為腹痛而住院1個月。圖翻攝自爆怨公社
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原PO表示男友每晚都來照顧她，卻被護理師誤認為是她的爸爸。圖翻攝自爆怨公社
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文章授權轉載自《香港01》

護理師爆怨公社腹痛

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