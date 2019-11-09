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鞋迷「仰天沉睡」6小時搶購限量鞋款 他急勸：這是銀行門口

2019-11-09 16:48聯合新聞網 綜合報導

這名鞋迷仰天沉睡，苦等6小時搶購鞋款，卻排在銀行門口。圖翻攝自爆廢公社
這名鞋迷仰天沉睡，苦等6小時搶購鞋款，卻排在銀行門口。圖翻攝自爆廢公社
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一名鞋迷為搶購限量鞋款，提前一天到現場排隊，甚至帶帳篷準備「長期抗戰」，卻排錯地點，睡在銀行門口，一路從銀行開業睡到下午2點。銀行員工上前提醒「排錯地方了」，但對方仍是睡到不醒人事。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文，表示9日百貨公司要販售限量款的鞋子，有名男子很有毅力地提前一天排隊，卻錯睡在銀行門口。直到原po上班時看見，疑惑地表示「他幹嘛一直排在我們銀行門口，從早上睡到現在。」

原po好心上前提醒「排錯地方了」，但該名男子不知道是睡到不醒人事，還是聽不清楚，依舊仰天呼呼大睡。原po忍不住笑說「我覺得鞋子開賣後，他一雙都買不到了。」

貼文一曝光後，不少網友表示「應該是要排農曆年換新鈔」、「好想拿個枕頭給他墊一下脖子」、「其實他在等銀行關門....」、「快去跟他說現在已經星期六下午了」、「他是新來的保全！」、「銀行聯名鞋款？」

這名鞋迷還帶了帳篷要「長期抗戰」，準備可說是相當齊全。圖翻攝自爆廢公社
這名鞋迷還帶了帳篷要「長期抗戰」，準備可說是相當齊全。圖翻攝自爆廢公社
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