中華隊輸球他酒後怒丟新台幣 網友暴動要搶垃圾
2019-11-08 16:58聯合新聞網 綜合報導
世界棒球12強賽B組預賽，中華隊和日本隊昨天（7日）碰頭交手，中華隊打算帶著2連勝的氣勢力爭分組第一進入複賽，可惜最終以1：8不敵日本隊，帶著2勝1負的戰績，以分組第2名晉級。而中華隊輸球也讓球迷很失望，就有網友因此酒後澆愁，甚至做出誇張的舉動，讓友人看了也不知所措。
一名網友昨天在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，他表示朋友因為看到中華隊輸球，失望又生氣，於是借酒澆愁，可能是因為喝茫了，竟然將大把的鈔票往垃圾桶丟。從照片可看到垃圾桶裡有好幾張千元鈔，還有一張500元鈔票，粗估也有9500元，讓原PO看傻了眼，直說「我該怎麼辦呢？」
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許多網友看了紛紛留言搶著要撿，「在哪裡？我專門做回收的現在馬上可以過去，讓專業的來」、「我可以幫忙倒垃圾」、「這垃圾我喜歡可以給我嗎？謝謝」、「朋友下禮拜還喝酒嗎？我都有空」、「撿起來啊！反正他都丟了」、「反正輸了更多，不在乎這些」、「要給組頭不如丟垃圾桶的概念」。
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