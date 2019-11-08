下班逛百貨遭驅離 外送員氣喊：歧視我消費

2019-11-08 15:22 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

一名外送員在網路發文抱怨，下班後到百貨公司逛街，卻被樓層主管攔下，雖表明自己並非在外送，仍被要求離開，讓他氣得大喊，「歧視外送員消費」。

有外送員在臉書「靠北熊貓」上抱怨，日前中午下班後，剛好看見百貨公司週年慶，決定要進去逛逛，沒想到竟在某層樓遭一名男性樓管攔下，並表示，「外送員不應該出現在樓面」，而原po也表示，自己並不是在外送，但依然被樓管人員要求離開。

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原po表示，事後，有打客服抱怨此事，而樓層主管也聯繫道歉，但還是覺得當下樓管處理方式不妥，造成他感受不舒服，甚至覺得不被歡迎，他更說，「這是歧視外送人員消費，服務態度真的讓人不爽！」。

而網友則對此表示，「穿制服都會被擋下來的，不管有沒有外送」、「真是不可思議的行為」、「真心覺得百貨公司的政策也很鬧」。不過，有些百貨公司有和外送平台合作，就有人說，「這就是矛盾的地方，取餐處處被刁難」。