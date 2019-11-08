煎蛋不要煎？奧客訂外送備註一堆 店家忙20分鐘慘吞負評

2019-11-08 10:26 聯合新聞網 綜合報導



網友貼出這位客人的外送訂單，只見每項備註字數都超多，讓店家和外送員傻眼。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

美食外送平台為滿足消費者的需求都會提供可填寫的備註功能，讓外送員跟店家特別注意，但若是要求太過無理，恐怕會替對方造成麻煩。一位網友近期在網上PO文表示，自己合作夥伴接到一個外送訂單，但仔細一看備註欄的內容卻傻眼，上面每項備註都超過70字，雖然朋友照著要求花了20分鐘終於完成，卻遭這位客人在網上留下負評，寫到「不用心，不到位。」讓原PO看完後氣憤不已。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文並貼出訂單照片，餐點內容為1份煎蛋和2份蘿蔔湯，點餐的客人在備註欄不斷提及自己因為生病不能亂吃，並說醫生要他吃半熟水波蛋，因此要求店家「麻煩煎蛋不要煎，幫我把2顆蛋加進去蘿蔔湯，千萬不要打散！」，另外2份蘿蔔湯的備註欄要求也各有不同，其中一份寫道「麻煩幫我把這份乾的不要湯，跟另一碗放一起，什麼調味料都不要加。」，而另一份則是「麻煩香菜和九層塔加在裡面，要加5倍，湯一半就好。」、「除了無鹽巴無添加物的細粉黑胡椒和細粉辣椒可以麻煩幫我另外包以外，其他都不要附給我，很不喜歡浪費跟製造垃圾！」

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雖然備註欄要求非常多，但原PO的合作夥伴還是花了20分鐘用心完成這份訂單，而這份訂單也讓接單的外送員傻眼，原PO說「辛苦熊貓弟弟來取餐時，看到備註也驚嘆不已！伙伴仍相信人性本善。」，但在店家完成訂單後卻收到了這位客人的負評，上面寫道「已經交代在備註也不看仔細，不會再給機會了！」，並批評店家「不是只想賺錢，而不用心、不到位。」，店家見狀後相當難過，而原PO則是氣憤的替他抱怨，並要求網友們為他打氣，「好朋友們能給我伙伴加油打氣一下嗎？他目前自省療傷中……」

文章一出後，立刻引來許多網友回應，直呼這位客人太誇張，「這太扯了吧…要健康不會自己煮喔！」、「可能現實沒人讓它指使，只好指使外送人員。」、「加五倍是怎樣醫生交代的484」、「既然生病就別吃外食了，自己煮的最健康....我看這病是心理病吧⋯⋯」、「有種花錢就是大爺的概念！生病就有特權，店家也有不接單的權利！」