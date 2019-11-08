店家體貼辛苦請喝冰水 外送員秒懂：這間必棄單

2019-11-08 09:54 聯合新聞網 綜合報導



現在的人生活忙碌，外送已成為最快最方便的服務，而不管是客人或者外送員都希望能快點拿到餐點，但有位外送員在臉書PO出一張照片，是店家在店門口放了一箱冰水，還貼心的請外送員喝冰水消暑，讓他覺得店家真的很體貼，但其他外送員看了後卻曝出真相，還說希望別接到這家單。

原PO日前接獲客人的訂單後，來到台北市市民大道的一家店準備拿餐，他看到店家放了一箱冰水在門口，上面還有塊保麗龍寫著「等餐火大嗎？請喝冰水降火、消暑！感謝您們耐心等候」，讓原PO看了覺得店家很體貼，不捨外送員的辛勞，還準備冰水給他們取用。

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他看到保麗龍下方還註明著「外送員內用八九折，再加飯，吃飽再上！」覺得店家實在太友善了，於是拍下照片PO到《UberEATS台灣》粉絲團上，還打趣的寫著「有人知道這是哪裡嗎？猜對沒獎」。

不過其他外送員看了卻直搖頭，許多人都認出是哪家店，有人還很怕接到這家單，原來是因為這家店等餐要很久，「超慢」、「必丟的店」、「連離峰單少都要等，就是你們自己出餐的問題，這間必棄」、「這家接太多平台，感覺超忙」、「主要是我們沒義務等單子，可以做好再發送」、「看了這麼多留言，先禱告以後別接到」、「你做餐快一點就不會火大了」。雖然大多數外送員都評論這間店太慢，不過也有人幫忙緩頰說「外送員都對餐廳好兇，除非很誇張不然餐廳也是很累的」。