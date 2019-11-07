開藍寶堅尼送外送？ 網友有人酸有人挺

2019-11-07 21:18 聯合新聞網 綜合報導



有網友在路上看到一輛超跑，車頂放了一個外送箱，照片引來其他鄉民的討論。 圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 印象中美食外送員大多是騎機車，國外也有人騎腳踏車，但你有看過開超跑送外送嗎？一名女網友看到一輛藍寶堅尼跑車停在路邊，車頂放著一個UberEats的外送箱，讓她覺得很新奇，拍下照片後上傳到臉書上，不過卻引來網友酸言酸語。

這名台中的女網友今天（7日）在路上看到一台價值不斐的「藍寶堅尼」超跑，車頂上放了一個外送箱，讓她認為這輛超跑的車主也在做外送，還笑說這是「超跑Uber Eats」。

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她在臉書「爆料公社」PO出照片後引起網友的熱烈討論，有人說「我只知道他違規停車」、「賺的都不夠付油錢」、「這就像上次foodpanda騎三角重機的一樣」、「真的有人用超跑耶」、「划不來啊，超跑很吃油的」。

還有網友看不慣，酸溜溜的說「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」、「有這麼好賺？噱頭？」、「只是想引人注目」、「打廣告的噱頭」、「做身體健康的」、「不會吧，他騎機車送餐送到買輛超跑已經很厲害了，聽說他下一步要靠送餐買下億萬豪宅，看來送餐也能送出一片天」、「為了外送才買超跑…你們都會錯意了」、「不炫富不行嗎？」、「貧窮限制了我們的想像」。雖然有人酸但還是有網友力挺，「釣出一堆仇富的酸民」、「人家不能用超跑外送嗎？奇怪勒」。