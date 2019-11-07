她團購蛋捲等2年半才到貨 網友怨：我等過3年

2019-11-07 20:01 聯合新聞網 綜合報導



許多人都喜歡網購、團購美食，有網友下訂蛋捲卻得等2年半才能收到貨。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影 分享 facebook 許多人喜歡和三五好友相揪團購美食，但通常都得等上一段時間才能收到商品，一名女網友在臉書上寫道2017年團購了蛋捲，但等了2年半才收到貨，讓她笑說「我兒子從還沒出生到現在已經1歲10個月了」。網友們看了覺得不可思議，還有人分享自己等待過的經驗。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出當初團購資訊的截圖，除了蛋捲的口味和價錢，上面還顯示訂購日期是2017年6月1日，而店家也註明提醒「可以等待到2019年才會到貨的商品再來下單，非常非常非常的重要，（請務必認真的思考清楚再來下單）」。雖然要等很久，但原PO還是下了訂單。

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原PO說這個蛋捲讓她等了2年6個月，自己的兒子當時都還沒出生，如今都已經1歲10個月了。貼文一出讓網友看了也直呼太久了，有人說「飢餓行銷！遇到這種的我完全不會買」、「我估計做這蛋捲的蛋應該是前三代開始培養的」、「先養小雞然後再生蛋嗎？先種咖啡再採咖啡嗎？大概3年」、「一天做一桶，有2000人訂購所以要等2年以上？」、「我知道這家，電話超難打，打通也不一定買得到」。

還有網友分享自己等待過的經驗「我買沒幾天就收到了，覺得還好」、「這有等那麼久？我上次等6個月」、「我等過3年，最後轉賣給朋友」、「我也還在等啊（要3年），等拿到我兒子應該上小學一年級了」、「這個我們有團，真的整整等了2年多」、「我正在等，已經等2年了⋯⋯還有1年多才會到貨」。