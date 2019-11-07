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解讀同學的求救訊號 把她從性侵、囚禁中救出

2019-11-07 20:08聯合新聞網 綜合報導

原PO因為女同學發的限時動態發現不對勁。示意圖／ingimage
原PO因為女同學發的限時動態發現不對勁。示意圖／ingimage
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SOS是國際通用的摩斯電碼求救訊號，不過在別人發出求救訊號時你能察覺到嗎？一名男網友發文表示，他有位女同學已經好幾天沒去上課，而且她一直在限時動態發怪異的文，不過原PO卻發現她的文所有開頭連在一起剛好是SOS，這讓他立刻察覺不對勁，事後瞭解才知道原來她被恐怖情人性侵、囚禁。文章一出讓許多網友表示，好險原PO很敏銳！

昨（6）日一名網友在論壇「Dcard發文表示，他有一位不太熟的女同學，平常見面會打個招呼就沒下文的那種，但她最近幾天都沒去上課，而且這三天她的限時動態也PO出許多奇怪的文，第一天發「S，能不能離開這彎曲的地圖」，但原PO不以為意，到了隔天她再發「0，再告訴自己一次不要怕」，這讓原PO感到困惑，到了第三天她發了「S，訊號讓人絕望，如同毒蛇」，原PO立刻察覺開頭是SOS。

原PO發現三天的限時開頭是SOS求救的意思，這讓他非常擔心於是馬上打電話過去，但在電話中女方講話的聲音有鼻音，而且講到一半就被掛斷，當下他立刻覺得不對，於是又打了第二通，沒想到這次是他男友接聽電話並且表示，「我是他男朋友，有事嗎」，原PO以討論報告為由請女同學聽電話，沒想到電話中她的鼻音重到離譜，連聲音都開始有點顫抖。

這讓原PO嚴肅的詢問，「妳還好嗎，有需要我幫忙妳什麼嗎？」不過女同學卻只是倉促的說，「不用了，我要掛了」，這時原PO更認真的詢問，「妳只需要回答我，好，不好？」女同學則是回了，「…好，掰掰」。電話掛掉後原PO立刻把對話截圖並報警，並且把剛剛的對話內容和那三天的限時動態都跟警察說，警察也表示會馬上派出附近的派出所員警去了解狀況。

隔天女同學終於到學校上課，原PO用唇語詢問女同學還好嗎，但她直接崩潰痛哭，於是原PO走上前安撫她，等到她情緒平復後才說，她玩手遊認識一個男的，兩個人網戀一個月後，男的說要去她住的地方找她，她想説每次視訊電話什麼都聊好幾個鐘頭，於是就答應男生的請求。

女同學更說，結果那男的一進來就沒多久就性侵她，還不讓她離開，更從口袋中拿出刀嚇她，然後沒多久又會溫柔道歉說太愛了所以失控，但還是不準她離開房間，怕她離開他身邊，所以只准她每天陪在旁邊玩手遊，她說怕用line密人對方回應時被他看到會很慘，所以只敢偷偷在小帳發限時。

大家詢問女同學為什麼不偷偷報警，她則說那男的不讓她講任何電話，她第一天就打110放在口袋並且不發出聲音，但那男的不知道為什麼看穿她的舉動，馬上搶過電話掛掉，掛掉後還拿起旁邊吹風機用電線插頭狂甩她，打到全身瘀青，她只好跪在地板痛哭說她真的不小心按到男的才饒過她。

原PO表示，大家在聽完後都非常心疼，甚至有人說要去教訓那個男的，不過女同學卻說那個男的已經被帶走，而且她父母聽聞消息後趕過來處理並讓她搬回家中，今天到學校是辦理休學以及向原PO道謝。原PO也表示，這種事層出不窮，都有可能出現在你生活周遭，請多關心自己身邊朋友的另類反常。

原PO靠敏銳的觀察成功解救女同學。圖擷自Dcard
原PO靠敏銳的觀察成功解救女同學。圖擷自Dcard
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警察性侵網戀Dcard

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