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拒簽罰單是否就不用被罰 網友：還是會掛號給你

2019-11-07 19:40聯合新聞網 綜合報導

只臨停了幾秒鐘卻被開單，讓原PO不服詢問，如果拒簽會怎樣。圖擷自mobile01
只臨停了幾秒鐘卻被開單，讓原PO不服詢問，如果拒簽會怎樣。圖擷自mobile01
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警察現場開單時，交通罰單上的簽名欄受罰人可以拒簽嗎？簽名是不是就代表承認這個違規呢？一名網友表示，昨天只是要接人，正停在路邊思考要停在哪裡，腳還踩著剎車時，看到警察的機車停在後面，於是立刻開走，但剛好遇到紅燈所以被警察叫到路邊開單，在路邊前後不到十秒的時間就被開單讓原PO不服詢問，可以拒簽嗎？

今（7）日一名網友在論壇「mobile01」發文表示，「昨天真是衰」，只是去接個人，腳還踩著剎車，還在想說要停在哪個地方，左顧右盼不知該如何是好時，就看到警察的機車停在他後面，這時原PO心想，「天啊！警察」於是立刻開走，但沒想到剛好遇到紅燈，於是警察騎到他旁邊敲窗戶叫他去旁邊。

警察表示，「你知道剛剛你佔了一個車道嗎？開一個臨時雙併排」，但原PO表示他在那裡停不到十秒，警察則表示，所以他才開「臨時」。原PO也提到，在開單的同時他遠遠看到好幾輛車在他後面停了好久，但警察卻沒有理會他們，這讓原PO不滿的向警察反應，警察也表示晚點會去開單，但到最後卻沒有。

這讓原PO非常不服的表示，「是他的業績不夠，所以搶錢搶這麼兇？」他也說，很多警察都是手指一指叫你離開，或是鳴笛警告就走了，而且他只是在思考要停在哪裡，停了幾秒鐘就被開單了，只因為警察說了臨時。到了最後程序警察要原PO在罰單上簽名，雖然他還是簽了，不過這讓他非常不滿的詢問網友，「我可以拒簽嗎？這樣會怎麼樣嗎？簽名是不是就代表我承認這個違規呢？」

文章一出有網友為原PO解答表示，「簽名可以直接拿到罰單，不簽可以掛號拿到，沒什麼差別，要申訴都可以」，他也提到，「另外法律無法主張不法之平等，也就是說，你無法主張隔壁的臨停沒開單，你也不要被開單」。對於警察不是警告而是直接開單也有網友表示，「10月實施新的交通法規，有可能現在還是加強取締的時期吧」。

警察罰單Mobile 01

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