拒簽罰單是否就不用被罰 網友：還是會掛號給你

2019-11-07 19:40 聯合新聞網 綜合報導



只臨停了幾秒鐘卻被開單，讓原PO不服詢問，如果拒簽會怎樣。圖擷自 mobile01 分享 facebook

警察現場開單時，交通罰單上的簽名欄受罰人可以拒簽嗎？簽名是不是就代表承認這個違規呢？一名網友表示，昨天只是要接人，正停在路邊思考要停在哪裡，腳還踩著剎車時，看到警察的機車停在後面，於是立刻開走，但剛好遇到紅燈所以被警察叫到路邊開單，在路邊前後不到十秒的時間就被開單讓原PO不服詢問，可以拒簽嗎？

今（7）日一名網友在論壇「mobile01」發文表示，「昨天真是衰」，只是去接個人，腳還踩著剎車，還在想說要停在哪個地方，左顧右盼不知該如何是好時，就看到警察的機車停在他後面，這時原PO心想，「天啊！警察」於是立刻開走，但沒想到剛好遇到紅燈，於是警察騎到他旁邊敲窗戶叫他去旁邊。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警察表示，「你知道剛剛你佔了一個車道嗎？開一個臨時雙併排」，但原PO表示他在那裡停不到十秒，警察則表示，所以他才開「臨時」。原PO也提到，在開單的同時他遠遠看到好幾輛車在他後面停了好久，但警察卻沒有理會他們，這讓原PO不滿的向警察反應，警察也表示晚點會去開單，但到最後卻沒有。

這讓原PO非常不服的表示，「是他的業績不夠，所以搶錢搶這麼兇？」他也說，很多警察都是手指一指叫你離開，或是鳴笛警告就走了，而且他只是在思考要停在哪裡，停了幾秒鐘就被開單了，只因為警察說了臨時。到了最後程序警察要原PO在罰單上簽名，雖然他還是簽了，不過這讓他非常不滿的詢問網友，「我可以拒簽嗎？這樣會怎麼樣嗎？簽名是不是就代表我承認這個違規呢？」

文章一出有網友為原PO解答表示，「簽名可以直接拿到罰單，不簽可以掛號拿到，沒什麼差別，要申訴都可以」，他也提到，「另外法律無法主張不法之平等，也就是說，你無法主張隔壁的臨停沒開單，你也不要被開單」。對於警察不是警告而是直接開單也有網友表示，「10月實施新的交通法規，有可能現在還是加強取締的時期吧」。