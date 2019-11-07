「看板壞掉了，抱歉」 電子螢幕秀出小畫家字體網笑翻

2019-11-07 18:06 聯合新聞網 綜合報導



網友PO出一張電子看板上道歉啟事的照片，讓網友看了直呼「好可愛」。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 在大都市中，通常可在建築物上看到巨大電子看板廣告，為的就是要吸住路過民眾的目光，不過有網友看到一棟建築物上的電子看板出現的不是廣告，卻是字跡歪七扭八的致歉說明，他拍下照片放到臉書上，引起逾萬名鄉民按讚留言。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，一棟建築物上有個如同台北小巨蛋外巨大的電子看板，但看板上並沒有看到任何的廣告推播，出現的反而是用小畫家軟體寫的字，「我們的看板顯示軟體壞掉了。抱歉！」由於文字直白再加上字體歪斜，讓人忍不住會多看幾眼。

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照片讓許多網友看了會心一笑，「小畫家的廣告」、「小畫家沒生意，出來打廣告」、「怎麼覺得有點可愛」、「哈哈！簡單明瞭表達意見！」、「這個字跟我國小的時候一樣」、「手寫版，一定是管理員北北兼差的」。

還有人大讚這樣的廣告行銷太成功了，「我覺得這樣更能吸引人的注意欸」、「看起來很草率，但覺得偶爾這種不正經的反而很有趣」、「廣告設計公司的創意」、「你注意到了這個廣告，還發到爆廢，就表示它成功行銷了」。

不過有網友指出，這照片其實是經過改圖過的，原圖是國外徵平面設計師的創意廣告，不過的確也成功吸引了網友的注意，代表這樣的手法是有用的。