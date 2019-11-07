整理舊物挖出70年前舊照！爺「手握武士刀」網曝暗黑歷史

2019-11-07 17:48 聯合新聞網 綜合報導



一名網友整理舊物時，意外發現到爺爺的舊照。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook

有些回憶會隨著一代人的逝去而消失，不過仍可以透過留下來的物品探究蛛絲馬跡。一名網友在家整理舊物時，意外挖出爺爺在日據時代的舊照，印象中是中醫師的爺爺，原來曾當過日本兵。一系列照片曝光，掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」po文表示，找到爺爺日據時期的舊照，令他訝異的是，爺爺曾當過日本兵。只見原po貼出的第一張照片，年輕時期的爺爺，穿著墨綠色軍服，手裡拿著武士刀；第二張則是黑白團體照，爺爺拿著步槍，腰間繫上一排子彈，頭上戴著鋼盔，前方還有一排波音達獵犬。

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原po表示，小時候對爺爺的印象，就是中醫師而已，「家裡知道爺爺過去的人也都上天堂了」，原po透露，他們家早期是苗栗客家人，後來移居花蓮鳳林。原po也感嘆「爺爺在日據時代到底經歷過什麼樣的過去！也找不到答案了」。

另外，根據原po分享的第三張照片顯示，爺爺在中華民國37年（1948年），成功獲取考試院頒發的「醫師考試及格證書」，原po也聽聞爺爺的事蹟，「很多窮人看病，爺爺都讓欠，其實也不追討，行醫有德！爺爺後來甚至還拿到第二屆華陀獎！」

一系列照片曝光後，有網友推測原po爺爺可能是日據時代晚期、太平洋戰爭後期（約1942年至1945年）被徵召去南洋打仗的「日籍台灣兵」，網友紛紛留言表示，「是被抓去打仗，不是當兵，沒得選」、「我爺爺也是去南洋打過仗，很慶幸還有命回來」、「聽說我阿公去過南洋，但是是不好的回憶，他不愛說這件事」、「我外公也是當過日本兵，那個年代非常辛苦」。

其他網友也讚嘆老照片保留完好，「好有紀念價值的照片」、「好好珍惜哦，這些照片代表你爺爺已經不只是你爺爺了，他已是我們臺灣歷史的一部份」、「都是過去了。好好保存喔～我都挖沒有我阿公阿嬤的過去」。

年輕時的爺爺穿著墨綠色軍服，手裡拿著武士刀。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook

坐在前排的爺爺（紅色箭頭處）拿著步槍，腰間繫上一排子彈並戴上鋼盔，相當有架式。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook