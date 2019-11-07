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放生偷吃的老鼠母子 網友：會不會變「鼠的報恩」？

2019-11-07 17:32聯合新聞網 綜合報導

被抓到的老鼠沒想到隔天在捕鼠籠內產下6隻鼠寶寶。圖擷自Dcard
被抓到的老鼠沒想到隔天在捕鼠籠內產下6隻鼠寶寶。圖擷自Dcard
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不論是餐廳或住家，老鼠總是讓人避之唯恐不及，近日一名網友表示，因為家裡賣水果，半夜常有老鼠來偷吃，所以設置捕鼠籠，沒想到真的抓到一隻老鼠媽媽，隔天牠更在籠中產下6隻鼠寶寶，最終原PO放生了牠們。原PO的暖心舉動卻讓網友不禁聯想，「以後會回來報恩，最後家裡滿滿的老鼠」，嚇壞許多人。

日前一名網友在論壇「Dcard發文表示，家裡賣水果，晚上總會有老鼠來偷吃，昨天抓到的老鼠來不及拿去遠處放生，沒想到今天一看竟然生了6隻小老鼠。文章中原PO貼出照片，只見照片中的捕鼠籠裡關了1隻鼠媽媽和6隻剛出生的鼠寶寶。

看了照片後原PO心軟的跟妹妹說，牠一定是為了牠的小孩才走險偷吃，把牠放去田裡吧，沒想到妹妹則回覆，「放生了，我還給牠半條地瓜」。讓原PO在貼文中好笑的表示，「偷吃意外獲得半條地瓜…這是因禍得福的概念嗎？」

有許多人大讚姊妹倆的暖心舉動，不過也有網友歪樓表示，「牠就會覺得你們家很好偷，下次拿整條地瓜，然後整箱地瓜，料理鼠王的概念」、「以後會回來報恩，最後家裡滿滿的老鼠」、「鼠的報恩」、「妳是好心人，牠們一家會回來報答妳的」、「以後會出一齣動畫『老鼠的報恩』」。

但也有許多網友表示，「雖然這老鼠算是害蟲，但如果沒有遮蔽物，這6小孩馬上都會死」、「害蟲還放生」、「我的做法都是淹了丟水溝」、「自己家有一隻老鼠，卻放七隻到別人田裡，以後哪來的水果？」、「不懂這種有害又一堆細菌的動物幹嘛放生，慈悲不是這樣的吧…」。

姐妹倆不僅把牠們放生更給牠半條地瓜。圖擷自Dcard
姐妹倆不僅把牠們放生更給牠半條地瓜。圖擷自Dcard
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放生Dcard

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