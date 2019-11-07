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「講一個透露年紀的東西」 網友：都是時代的眼淚阿！

2019-11-07 17:13聯合新聞網 綜合報導

網友表示懷念小時候家中的珠簾。圖擷自PTT
網友表示懷念小時候家中的珠簾。圖擷自PTT
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人一到了某個年紀，不管再怎麼掩飾，還是會無意中從談論的東西不小心透露出年紀，不管過了多久，講起那些東西都會勾起許多人的回憶。近日一名女網友發文分享，「講一個透露年紀的東西」，文章一出引起許多網友熱烈回應屬於小時候專屬的回憶。

日前一名女網友在PTT發文表示，活到這年紀，偶爾會回想起小時候的事，像是很久以前家裡有用珠珠門簾裝飾在爸媽主臥室門口，上面有兩隻鳥類對看。原PO表示，小時候很喜歡去撥弄它，看著鳥散開又重組的樣子，然後珠珠互撞發出清脆的霹哩啪啦聲，有種莫名的療癒感，但不知道什麼時候珠珠門簾就消失了，換了新門簾，也讓原PO惋惜的說，「可惜，有種復古的美感說」。

耳環貼紙是幼稚園女生的最愛。圖擷自PTT
耳環貼紙是幼稚園女生的最愛。圖擷自PTT
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原PO還提到，讓她懷念的還有念幼稚園時女生們都超愛的耳環貼紙，老師都用來當獎品，是乖寶寶就賞妳一對，讓原PO直呼「覺得好懷念阿」。除了這些還有一些點心也是「時代的眼淚」，像是以前很愛吃的「牙膏造型巧克力」。

原PO小時候喜歡吃牙膏巧克力。圖擷自PTT
原PO小時候喜歡吃牙膏巧克力。圖擷自PTT
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原PO也感慨的表示，以前好單純，有亮晶晶的便宜玩具就滿足了，但到了現在每天汲汲營營追求更有價值的東西，卻很難感受到快樂，讓她驚覺到，「原來我懷念的不只是物品，還有那段時光啊！」

文章一出讓許多人湧起許多回憶，也讓網友們紛紛留言分享屬於自己心目中的回憶，「3.5磁碟片」、「286電腦」、「美少女夢工廠」、「保麗龍盒子裝的芋頭冰一盒5塊」、「阿貴動畫」、「BB CALL」、「貼紙簿」、「阿ㄆㄧㄚˇ打壞人」、「哈姆太郎」、「Qoo~有種果汁真好喝~~」、「史萊姆遊戲區」。

也有許多網友分享小時候難忘的經驗，「以前我都看我媽用石斧在做菜」、「我家以前用灶燒木頭煮熱水洗澡」、「小學用藍色玻璃紙擦屁股檢驗有沒有蟯蟲」、「綠豆冰啊，都會買塑膠袋子自己煮自己裝」、「以前都馬在吃漿糊」、「紙娃娃，當年的小學生還會自己畫」。

有網友在留言表示一包一包的冬瓜茶也很令人懷念。圖擷自PTT
有網友在留言表示一包一包的冬瓜茶也很令人懷念。圖擷自PTT
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PTT

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