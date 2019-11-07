外送員送餐地址竟是1210樓 網傻眼「是天空之城？」
2019-11-07 13:11聯合新聞網 綜合報導
外送平台崛起，外送員都會貼心將餐點送上樓，讓消費者不用踏出家門口就能用餐。不過一名外送員日前外送時遇到一件趣事，他接到一張訂單，取餐後要送餐時，才發現消費者地址填成「1210樓」，讓他心中滿是問號，網友也說「是天空之城嗎？」不過最後該名消費者因故取消訂單，讓外送員賺到一份員工餐。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示男友日前在下午尖峰時段，收到一張外送訂單，他按照作業流程，先至店家內取餐，事後準備將餐點送往消費者家中，不過當他仔細確認消費者送餐地址時，讓他心中浮現黑人問號，原來是消費者填錯樓層，將地址寫成1210樓，才讓外送員很傻眼。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
事實上，目前全世界最高的摩天大樓為杜拜的哈里發塔，也僅不過169層樓，高度為828公尺，我國最高的101大樓則為101層樓、508公尺，因此「1210樓」可說是天方夜譚。
貼文發出讓網友都噗哧一笑，留言「佛祖點的？用燒的送上去」、「是天空之城嗎？」、「1210樓大概是4公里，已經快到飛機飛行高度」，還有人說「是不是12樓10號？」最後該網友補充，填錯地址的消費者取消訂單，讓男友因此賺到一份員工餐。
留言