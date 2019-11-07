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外送員送餐地址竟是1210樓 網傻眼「是天空之城？」

2019-11-07 13:11聯合新聞網 綜合報導

圖擷自報廢公社
圖擷自報廢公社
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外送平台崛起，外送員都會貼心將餐點送上樓，讓消費者不用踏出家門口就能用餐。不過一名外送員日前外送時遇到一件趣事，他接到一張訂單，取餐後要送餐時，才發現消費者地址填成「1210樓」，讓他心中滿是問號，網友也說「是天空之城嗎？」不過最後該名消費者因故取消訂單，讓外送員賺到一份員工餐。

一名網友在臉書社團爆廢公社」發文，她表示男友日前在下午尖峰時段，收到一張外送訂單，他按照作業流程，先至店家內取餐，事後準備將餐點送往消費者家中，不過當他仔細確認消費者送餐地址時，讓他心中浮現黑人問號，原來是消費者填錯樓層，將地址寫成1210樓，才讓外送員很傻眼。

事實上，目前全世界最高的摩天大樓為杜拜的哈里發塔，也僅不過169層樓，高度為828公尺，我國最高的101大樓則為101層樓、508公尺，因此「1210樓」可說是天方夜譚。

貼文發出讓網友都噗哧一笑，留言「佛祖點的？用燒的送上去」、「是天空之城嗎？」、「1210樓大概是4公里，已經快到飛機飛行高度」，還有人說「是不是12樓10號？」最後該網友補充，填錯地址的消費者取消訂單，讓男友因此賺到一份員工餐。

外送員爆廢公社

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