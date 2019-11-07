聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」

2019-11-07 12:15 聯合新聞網 綜合報導



產婦指定凌晨剖腹，讓醫護人員都非常無奈。 示意圖／ingimage 分享 facebook

不少台灣人篤信宗教信仰，尤其在生產小孩時，會聽信算命師所言，在指定時間剖腹生子，以讓孩子未來能有皇帝命。麻醉醫師陳小廷在個人臉書表示，「醫療是安全第一，不是病人第一」，他指出，一名產婦與家屬堅持要在凌晨4點18分剖腹產，讓整組醫護人員都紅著眼睛上工，讓他爆氣表示「醫護人員的生命不是這樣在糟蹋」。

台南地區麻醉醫師陳小廷6日在臉書發文，他表示，有產婦與家屬指定凌晨剖腹，但明知道疲勞時不可駕駛，7成的意外都發生在疲勞駕駛，那又為何會要求凌晨4點剖腹產？這個時刻所有人都紅著眼，你安心嗎？家屬還只會對醫護人員說「那辛苦你們了」，痛批「醫護人員的生命不是這樣在糟蹋」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳小廷表示，小孩在這個時刻出生，手術室內所有人都擠不出笑容，什麼話都不想說、不想聽，直問「小孩會好命嗎？」他痛罵，「算命先生們，不要再算這種白痴時刻，準父母、準爺爺、準奶奶們，不要再這樣沒水準了，看時半夜出生的小孩不會好命」，最後更無奈表示，「花大錢看這種時刻，有沒有當皇帝的感覺？」

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，陳小廷接受採訪時表示，每年都會有幾位產婦堅持挑時辰剖腹，即使醫護人員勸說也沒用，表達會有風險，對方也只會說「那就麻煩你了」。他表示，在紅眼時段執刀，醫護人員精神不佳，醫療品質可能也會受影響，且所有人都睡眠不足的狀況下，風險必定增加，凌晨剖腹讓醫護人員充滿無奈，孩子生下來時「有得到大家的祝福嗎？」

網友看了紛紛表示贊同，留言「我對產婦說，看半夜的時段來剖腹，萬一出事，倒楣的是你和我，你賠上性命，我賠錢，但是算命的完全不用負責任」、「依照我的經驗，看時剖腹產的，有很多出生後會需要住病嬰室或加護病房，一出生就要被打針抽血，命有比較好嗎？」、「有朋友因為長輩要求看時剖腹，最後難產拖到時間導致小孩嚴重腦麻」，許多網友均呼籲主治醫師要果斷拒絕。