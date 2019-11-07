親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31聯合新聞網 綜合報導

外送員遇到的客人形形色色。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
外送員遇到的客人形形色色。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
分享

外送很方便，也別忘記將心比心。一名Uber Eats外送員遇到客人付錢時，竟拿出上百枚硬幣，讓他看了心都涼了，但也隨即出招反制，即使最後收到負評也不怕。

這名外送員在臉書粉絲專頁「靠北ubereats」發文，分享他對付奧客的經過。他表示，當天外送給一位「北投陳先生」，爬上4樓時看到他在門口等待，原本很開心，但瞥見他拿著一袋1塊錢硬幣後，心情瞬間變差。

客人點了麥當勞6百多元的餐，但只準備1張百元鈔，其他全部都是零錢，其中1元大約有229元。發文的外送員說，客人打算拿餐時，他立刻表明「要先確認金額哦」，看到客人臉色頓時變難看，他則竊喜「這就是我要的效果」。

外送員見招拆招，在連續刻意數錯三次錢後，要求客人以鈔票付款，此時屋裡一位女性拿出千元鈔，並開罵陳先生「幹嘛不先算好」。「你的麥當勞還是熱的嗎？好吃嗎？」跟客人耗了20分鐘的外送員表示，雖然一如預期收到負評，依然感到開心，只想告訴陳先生「別這樣玩外送員」，至於負評「我最快兩天，最慢三天就洗掉了」，一點也不擔心。

看完整個過程，網友們一面倒稱讚外送員，「喜歡這樣的效果！」、「爛客人這樣對付剛好」、「給一堆1塊真的很缺德」、「真的很聰明，換做是我大概也只能吃悶虧了」、「治奧客的好辦法，學起來筆記中」。不過也有人不認同這種做法，「錢有給對，覺得有錢收就好。好險客人只給差評，沒有說食物給錯，這樣你就直接停權。」

外送員美食外送uber eats

相關新聞

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

兒生日單親爸赴「台波大戰」做生意不在家 網見聯絡簿淚崩：眼眶紅了…

2019-11-06 20:00

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

拿不同分店商品微波遭拒 男子不爽打客服、PO網抱怨被打臉

2019-11-06 15:06

怎麼噴上去的？果汁機炸穿天花板 萬人笑爆：現「炸」的好新鮮

2019-11-06 12:00

外送員接「暗黑單」用一招反擊 網友大讚：療癒人心！

2019-11-06 10:34

小七雙蛋黃奇蹟「連五拉五」 網友熱議彩券號碼

2019-11-06 10:32

凌晨4點醫院病房的添好運紙袋突然動了…網友驚：立馬倒頭睡

2019-11-06 09:42

她半夜睡到一半驚見螞蟻啃滿腳 網驚：吃定妳了

2019-11-05 21:59

萬聖節驚見正妹狐狸 誘人身材曲線加美腿引遐想

2019-11-05 18:13

母碎唸「罵妳罵到詞窮」 女兒神回一句笑翻網友

2019-11-05 17:25

唯一文定全毀！新娘拿到尺寸不合禮服 店家坦承：刻意的

2019-11-05 15:39

菜鳥外送員騎車太慢 阿伯提「貼心建議」讓她哭笑不得

2019-11-05 13:26

球王4ni？他帶「電蚊拍」打羽球 萬人笑瘋：對方真的要被電爆了

2019-11-05 12:00

男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15

騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39

煩惱「衣服調皮穿不住」正妹曬照求解方網全暴動：這樣穿剛好

2019-11-04 20:00

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00
看更多

熱門文章

確定坐牢！頂新劣油案 最高法院判魏應充5年9月定讞

2019-11-06 17:22

女檢座顏值破表！桃檢松隆子、木村拓哉反賄影片亮相

2019-11-06 12:39

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

南投清境農場附近火燒山 現場火勢延燒擴大

2019-11-06 15:09

雲林驚傳闖空門破壞插座 大學外宿社區人心惶惶

2019-11-06 11:27

162公分應召女被嫌矮 馬伕怨：打炮還要挑身高？

2019-11-06 16:19

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

維修出意外！移工上半身卡麵粉攪拌機 命危搶救中

2019-11-06 15:25

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年

2019-11-06 21:25

影／與男子擦身而過遭撞胸部 女心生不悅提告性騷擾

2019-11-06 16:00

開車撞死左轉騎士判11月 法官：未注意車前狀況有過失

2019-11-06 14:29

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

貨輪出港擦撞南外堤 燈塔堤防破一個洞

2019-11-06 11:35

母女借宿 「友人竟起色心」！趁少女熟睡撫摸身體被起訴

2019-11-06 16:15

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

影／不良示範！女警開車門撞飛騎士 分局開罰違規

2019-11-06 15:24

打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12

陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03

愛心筆重現西門町？警強勢取締 籲勿以身試法

2019-11-06 13:39

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

陳盈潔涉教唆胞姊犯罪 選舉期間接秀要求明年再開庭

2019-11-06 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top