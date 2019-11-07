奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31 聯合新聞網 綜合報導



外送員遇到的客人形形色色。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

外送很方便，也別忘記將心比心。一名Uber Eats外送員遇到客人付錢時，竟拿出上百枚硬幣，讓他看了心都涼了，但也隨即出招反制，即使最後收到負評也不怕。

這名外送員在臉書粉絲專頁「靠北ubereats」發文，分享他對付奧客的經過。他表示，當天外送給一位「北投陳先生」，爬上4樓時看到他在門口等待，原本很開心，但瞥見他拿著一袋1塊錢硬幣後，心情瞬間變差。

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客人點了麥當勞6百多元的餐，但只準備1張百元鈔，其他全部都是零錢，其中1元大約有229元。發文的外送員說，客人打算拿餐時，他立刻表明「要先確認金額哦」，看到客人臉色頓時變難看，他則竊喜「這就是我要的效果」。

外送員見招拆招，在連續刻意數錯三次錢後，要求客人以鈔票付款，此時屋裡一位女性拿出千元鈔，並開罵陳先生「幹嘛不先算好」。「你的麥當勞還是熱的嗎？好吃嗎？」跟客人耗了20分鐘的外送員表示，雖然一如預期收到負評，依然感到開心，只想告訴陳先生「別這樣玩外送員」，至於負評「我最快兩天，最慢三天就洗掉了」，一點也不擔心。

看完整個過程，網友們一面倒稱讚外送員，「喜歡這樣的效果！」、「爛客人這樣對付剛好」、「給一堆1塊真的很缺德」、「真的很聰明，換做是我大概也只能吃悶虧了」、「治奧客的好辦法，學起來筆記中」。不過也有人不認同這種做法，「錢有給對，覺得有錢收就好。好險客人只給差評，沒有說食物給錯，這樣你就直接停權。」