試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11 聯合新聞網 綜合報導



原PO在家樂福遇到一對母子狂吃試吃品，把試吃盒中的蛋塔吃到剩3個。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

許多大賣場都會提供食品試吃，讓消費者能先品嚐再決定是否購買，但若是一直狂吃試吃品的話，恐怕會造成其他顧客困擾，甚至被當成奧客。一位網友在網路上發文表示自己日前到大賣場的麵包區，準備拿一個蛋塔試吃，卻看到一對母子狂拿試吃的蛋塔，把一盒10個蛋塔吃到剩3個，讓他大嘆「這是吃到飽的概念？」

原PO於5日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示近日他在高雄的家樂福麵包區看到了臉皮厚的人，他說「我很少見到臉皮厚的人，今天總算見到了。」，當時他準備去看賣場的蛋糕售價，意外看見有迷你蛋塔可以試吃，原本他打算拿一個來吃，但卻看到麵包櫃旁站了一位穿水藍色上衣的媽媽用購物車推著小孩在試吃。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原PO當時站在她們的後方，看到這位媽媽拿了一個又一個的蛋塔塞進自己和兒子的嘴巴，藉著詢問麵包區阿姨日期和蛋糕冷藏的問題，又繼續拿了許多蛋塔，雖然最後這對母子移動到了另一處的麵包櫃，但原本盒內10個蛋塔已剩3個，而原PO也已經沒有興致試吃蛋塔，他說「我看了一下試吃盒…算了…看她吃我都飽了。」，並大嘆這是「家樂福吃到飽的概念……」

貼文一出後，許多網友紛紛回應，「不意外，還有家長直接要小孩吃飽點，回家就不用煮飯省一餐。」、「其實這種人蠻多。」、「是否過於貪心？」、「 以前在麵包店工作時常遇到這種人。」，而有不少網友也分享了類似的情況，「超市試吃肉乾跟水果，也看過全部吃完的。」、「我看過在家樂福有人整盤試食西瓜食光光。」、「好市多也是啊！上次看一個阿伯試吃的蛋糕一直吃一直吃一直吃…一個蛋糕大概被他吃掉1/4他還繼續排隊…」、「我還在好市多看到一個歐巴桑排隊試吃櫻桃，一次都拿2顆 ，拿完不吃塞包包。」

但也有人表示這對母子可能是因為經濟問題才這樣做，「她買不起吧！原諒她吧！」、「可能家裡有困難。」、「可能她很餓沒東西吃。」、「如果說該位母親是真的困苦而求助無門的時候～是不是能不要這麼嚴厲的看待這件事呢？！」