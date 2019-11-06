台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39 聯合新聞網 綜合報導



網友發文認為當兵根本是浪費時間，不過卻也有人表示在4個月內能不能學到東西，完全是取決於自己。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣男生在法律的規範下皆有服兵役的義務，不過日前卻有一名網友認為當兵一點用處都沒有，也表示有人提到，「連那群被保護的女性也覺得台灣當兵沒啥用」，但也有人認為當兵可以增加抗壓性。文章一出引起雙方網友熱烈討論。

近日一名網友在論壇「mobile01」發文表示，不只有他覺得當兵沒有用，也有人提到，就連那群被保護的女性也覺得台灣當兵沒用，原PO也說在另一篇貼文中更有人提到，「我一些男性朋友都不用當兵，日子也過得比你滋潤啊，所以你當過兵很威嗎？」

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貼文內容讓原PO大讚「說的好阿！」他更提到，平常看到一堆言論說要把兵役延長到兩年，底下還有一堆男生大聲說好，讓他不能理解。原PO也說，他以為當兵沒用只是他個人觀點，但沒想到也有不用當兵被保護的台灣女性也這麼想。原PO在文末提到，「不管是當兩年還一年還四個月的，當兵有什麼好了不起？」

文章一出有網友表示，這不是未來日子滋潤與否的問題，而是別人花了2、3年保護國家、保護我們、地震、風災、水災都要國軍善後，現在輪到我們該保衛國家了，應該也要義不容辭才是，他更說這是「道義問題吧我想」。

更有網友提到，「當過兵的確沒有什麼了不起，以後上戰場同樣也會死。只是那種為了躲兵役而想方設法去搞到免役還不知道羞恥，卻去批評當兵這件事，這就讓人很不齒。」、「那些只想靠別人去保護自己的安全，而自己卻不願意付出一點心力的自私鬼，當這種心態變成主流時乾脆讓國家自滅比較省事」。