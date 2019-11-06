「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33 聯合新聞網 綜合報導



一位自認沒藝術的姑姑的在網路上分享自己7歲姪子的畫作，讚嘆「覺得他實在是很厲害」。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

小孩塗鴉繪畫看似簡單，在創作過程中其實也表達了他們心裡的小宇宙和想法，除了培養美感，更可以抒發情緒並提升認知。有一位自認沒藝術天分的姑姑在網路上分享自己7歲姪子的畫作，讚嘆「覺得他實在是很厲害」，她希望大家也分享家中小寶貝的驚艷作品，意外出現網友貼出愛車愛貓也成「藝術品」笑翻眾人。

該位姑姑昨（5）日在不公開社團《爆廢公社》發文「我7歲的姪子畫的，沒藝術天分的姑姑我，覺得他實在是很厲害」，照片中可見原子筆在紙上繪出一條栩栩如生的龍，且沒有修改痕跡，足以見得小孩高超的創作天分。這篇發文今日再被轉發至公開社團《爆料公社》，一小時內就破萬人按讚，紛紛大誇「好棒啊！我要就算照描也會走鐘」、「畫風很成熟，不可思議」、「走刺青師傅這條路有適合」。

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網友們隨之貼出一系列小孩的作品，除了有可愛的卡通人物水彩畫和架構成熟的素描，也有讓人爆笑的愛貓臉部被小孩拿彩色筆上色「小兒4歲的美術課題目：畫一隻貓」，大家留言「太好笑了的孩子」、「從小就顯露刺青師天分，紋臉更是具有一定技術才敢的」，甚至有爸爸的愛車慘遭毒手「我兒子6歲畫的，我都不敢想起.…」，網友回應「這幅畫是價值好幾萬的啊」，不過有媽媽看到這一系列優秀小朋友的作品，苦笑道出「這話題很想參與……但是吾兒目前只能畫出一坨屎」。