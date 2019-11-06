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12強／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉晉級

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56聯合新聞網 綜合報導

正妹女球僮 DOGG（狗狗）。圖擷自當事人IG
正妹女球僮 DOGG（狗狗）。圖擷自當事人IG
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世界12強棒球賽分組賽昨（5）日終於開打，中華隊將士用命在對手波多黎各球員頻失誤下旗開得勝。不過，球場上打的熱鬧，球場邊也很吸睛。日前有網友在PTT轉貼世界12強棒球賽中華對古巴熱身賽，有位女球僮遞球給主審後轉身跑回待命區的畫面，網友表示「見清秀的側臉配上佼好的身材，並求有大大能神到嗎」？果真女球僮本尊被神搜出，只是結果令人意外。

這位被神搜出的正妹女球僮原來是IG擁有萬名粉絲的Showgirl DOGG（狗狗），她的IG上除了有她居家生活照外，還有她工作的照片，更可看到她開心在世界12強棒球賽球場合拍的照片。不過女球僮稍晚卻貼文表示「三天的工作因為鄉民貼去12強粉絲團，所以被砍掉了」。

她在IG上表示，當初為了接12強棒球賽球僮的工作，10月時就推掉了許多工作，讓她損失最少2萬元，如今工作也遭革除，這個禮拜的工作也報銷，讓她最難過的是不能看比賽，而且中日比賽的票早已賣光了。她很珍惜每個可以工作的機會，因為她平時要上課，還要付車貸和生活費，每個工作機會都很難得，沒有工作就沒有錢賺，她也很坦白的說「接活動就是這樣，也不是沒有被取消過工作，但從沒有這麼委屈被對待過」。

關於鄉民在12強官方粉絲團說狗狗標示錯古巴國旗，還被說不認識王建民一事，讓她直呼被冤枉，她強調自己怎麼可能不認識王建民，稱呼王建民叔叔是一種跟長輩問好的稱呼，「不懂到了鄉民嘴巴裡叔叔變成一種不好的詞」，另標示錯國旗也在不到半小時就發糾正的文了。

正妹女球僮 DOGG（狗狗）在球場。圖當事人提供
正妹女球僮 DOGG（狗狗）在球場。圖當事人提供
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