好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06 聯合新聞網 綜合報導



好市多自有品牌科克蘭的保鮮膜，被網友讚「真的可以用很久」。圖翻攝自臉書社團「我愛美國COSTCO - 好康報報」 分享 facebook

美式連鎖大賣場好市多（Costco）靠著販售份量大、高CP值商品，深受許多民眾喜愛。近日一名網友分享，好市多自有品牌科克蘭的保鮮膜CP值超高，用了4年才用完，貼文曝光後，引起不少網友共鳴「真的可以用很久」。

一名網友在臉書社團「我愛美國COSTCO - 好康報報」貼出一張科克蘭的保鮮膜照片，po文寫道「服役四年今天光榮退休啦，好有成就感」。貼文立刻掀起網友討論， 紛紛留言表示「家家必備單品」、「竟然用得完.....」、「真的可以用很久」，甚至有人比原po使用更久的時間，「我家用了11年還在用，很懷疑它是不是用不完」、「我家用了6年了，還在服役當中」、「4年了真的還在用！」。

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這款保鮮膜，好市多官網也有在販售，商品敘述寫道「科克蘭是好市多於1995年開始開發的自有品牌，該品牌商品均以高品質的原料製作及設計。」

根據「ETtoday新聞雲」報導，好市多自有品牌科克蘭創立於1995年，產品一推出便獲得消費者認可。只要好市多認為某項產品價格壓的不夠低時，科克蘭就會推出同類產品，該產品定價比其他品牌產品低20%，成功建立物美價廉的品牌形象。其中，台灣好市多推出的自有品牌衛生紙，更受到不少網友推薦。

除了保鮮膜、衛生紙，好市多推出的「美國無籽綠葡萄」也讓不少婆婆媽媽喜愛，近日有網友po文直呼「我的老天，這批美國無籽綠葡萄簡直平價版麝香葡萄！」，該名網友更表示，自己有幸吃過高檔的麝香葡萄，認為一盒329元的美國無籽綠葡萄沒有輸正牌麝香葡萄太多，「真心好吃又甜又脆又無籽」。

貼文一出吸引許多網友熱烈回應「啊啊啊啊我超愛吃葡萄，這一款一定要去買買看」、「真的甜到爆炸，我常買」、「真的好吃，買到賺到」、「好市多夯品真的有夠難搶」。

好市多官網也有在賣科克蘭保鮮膜。圖翻攝自好市多官網 分享 facebook