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拿不同分店商品微波遭拒 男子不爽打客服、PO網抱怨被打臉

2019-11-06 15:06聯合新聞網 綜合報導

原PO不滿微波卻遭店員拒絕。圖擷自爆怨公社
原PO不滿微波卻遭店員拒絕。圖擷自爆怨公社
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便利商店的微波食品是大家嘴饞時的好選擇，不過近日一名男網友在A分店購買點心後卻拿到B分店要微波，但店員表示，「不是本店購買不能微波」，讓原PO氣得打客服抱怨，不料客服再度拒絕，最後他到臉書討拍，又被一大票網友們撻伐。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天半夜三點到超商請店員幫忙微波在別間分店購買的雞球，不過店員卻以「不是本店購買不能微波」拒絕原PO，但這讓原PO非常錯愕的表示，「買你們便利商店專屬商品，竟然不能在分店售後服務？」

於是原PO氣的打客服電話抱怨，客服表示，「他確實有權拒絕，全省連鎖店商品售後服務只限本店購買才有」，客服的一番話讓原PO理智線直接斷裂，並到臉書發文大罵店家，「難怪你們永遠贏不了別家超商業者」。

原PO還在貼文當中表示，「我這樣要求很過分嗎？請大家評理，和購買前請三思」，他更在文末標記，「認同請GOODLD（應為GOOGLE）評論搜尋XXXX店一顆星！」。

文章一出引起許多網友留言表示，「加盟店不同老闆啊！你購買別店的食品他沒賺你錢，你要他付電費？！大家都去那借微波他就倒了…」、「那本來就有權利拒絕的，不是他們家的買的食物，他們無法提供你任何保障，也無法維護他們的權益。萬一微波後有問題，你是不是要把責任推給他們?或是推給整個全家？」、「誰知道你怎麼保存放多久有沒有自己加了什麼然後拿到別家店去微波，出了事是不是要該店揹鍋？」。

事後這篇抱怨文反而讓原PO被肉搜出在很多店家的Google評論給一顆星的評論，這也讓網友們憤怒的說，世界上就是有這種從來不會感謝別人的傢伙，覺得被服務是理所當然，沒被服務就要檢舉別人的人，如果對別人這麼有意見，那就自己去服務別人，憑自己的行為說話，網友更表示，「請不要當一個一天到晚到處檢舉別人服務不好的社會邊緣人！」

超商便利商店

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