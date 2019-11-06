外送員接「暗黑單」用一招反擊 網友大讚：療癒人心！

2019-11-06 10:34 聯合新聞網 綜合報導



一名外送員有天接到一個單，客人為了省運費，定位在店家旁邊的地址，並在備註裡寫正確地址，這位外送員用一招反擊讓網友紛紛大讚。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外送平台興起，為了吸引消費者會推出免運、折扣優惠，但卻有人貪小便宜而造成外送員的困擾。一名外送員有天接到一個「暗黑單」，一位客人為了省運費，定位在店家旁邊的地址，並在備註裡寫正確地址，這位外送員用一招反擊讓網友紛紛大讚「療癒人心」！

一名外送員在「靠北熊貓」發文，有天中午他接到一個「暗黑單」，當時有折扣30元的優惠，客人因為了省運費而定位在店家附近的地址運費20元，這樣一來就可以再省10元，且在備註裡寫上正確地址，並告知地址在店家範圍內不用問派單。看到這種投機取巧的訂單後，原po立刻想出了一個妙招來還擊。

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首先，原po取餐後到附近的超商喝咖啡，20分鐘後回報派單機車爆胎要換輪胎，請幫忙和客人告知會晚到，再把GPS關掉並和其他外送員聊了40分鐘再送到對方家，送到客人手中時原po一直道歉「抱歉，我車爆胎，延誤了你一小時」，並強調自己有聯絡派單，但客人卻表示沒收到，原po建議，若認為等太久可以拒收，最後客人還是摸摸鼻子取餐，原po大呼爽快「一看到你的餐點冷掉，又有點無奈的臉，我就放心了」。

原po也抱怨道，現在沒有餐期，「改地址我就跟你耗！你正當理由改地址，我也正當理由車故障，我還有機會獲得正當理由員工餐」，表示以後若接到這種單一定這樣玩，直呼「我寧願一小時玩你這一張」！

網友紛紛大讚原po，「身為專業外送員，外送過程中，車子故障也是常有的事~~」、「療癒人心」、「雖然覺得冤冤相報何時了，可是還是莫名得療癒」、「這招真的厲害，看來是高手過招」、「不知道為什麼覺得心情舒坦」、有人認為遇到這種單，要讓客人知道有些便宜是占不得的「我真心覺得為了長久的考量，遇這種單就拖，乖乖送，還會讓人覺得是可行的」。

不過，也有網友認為原po為了一位客人花了一小時相當浪費，「這方法是可以啦...但是你就這麼心甘情願的一小時就只跑他這一單？我可不要...我是建議你轉掉會比較好一點」、也有人認為若因此而減少訂單量，非常不值得「只要合理，就算遠點送，又不是沒收服務費...弄到你們那區客人都不下單會比較好嗎？現在不是嫌單少了！還這樣弄客人，他下次還會想訂熊貓嗎？」。