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小七雙蛋黃奇蹟「連五拉五」 網友熱議彩券號碼

2019-11-06 10:32聯合新聞網 綜合報導

圖擷自爆廢公社
圖擷自爆廢公社
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一名網友今(6)日在爆廢公社上PO文，稱朋友在小七超商買了一盒雞蛋，結果打蛋時竟發現連續五顆都是「雙蛋黃」，讓那位連五拉五的「莊家」直呼可以去買彩券了。

網友見圖直呼：「太幸運耶！都雙胞胎耶…」，顯然是同一隻雞無誤，還笑稱包裝盒上是不是有標示著「特選雙黃蛋」的產品名稱，不少人力拱莊家趕快去買樂透，還有人建議簽注號碼，有人稱「2、12、22、32、」、「6」也有人說「00」(編按：台灣發行的彩券目前沒有00號)。

有人還因此爆出已逝的阿嬤很有智慧，用看的都知道這是雙黃蛋，有人稱雙黃蛋從外觀上看起來就比較大顆，還會有一個較為凸出的尖頭，也有人說，雙黃蛋還有人在特別賣，通常都拿來做蛋糕。

統一超商雞蛋彩券

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