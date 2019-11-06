凌晨4點醫院病房的添好運紙袋突然動了…網友驚：立馬倒頭睡

2019-11-06 09:42 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 靈異公社 分享 facebook

一名網友今(6)日在靈異公社上PO文分享，指稱自己在陪爺爺住院時發生的靈異故事。由於事發地點在台北某大知名醫院，讓不少網友回應，印象中很多名人最後都在這間醫院走完人生旅程。

網友表示，今年1月30日凌晨4點，在台北某間大醫院內的雙人病房(如文中附圖)，因為陪住院的爺爺過夜，所以睡在照片中右邊床的摺疊床椅上。大概當天凌晨四點，因為不知名的原因突然自動醒來，在半坐起身後，有點放空地注視對面的病床（即照片中看護所坐的位置），突然間，掛在點滴架上的那個添好運紙袋，像是被人經過不小心猛烈碰撞到一樣，整個大搖晃，網友表示「我整個懵了，心想發生什麼事……」。

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為了不敢多想，網友當下約靜止了十秒，在確定周圍環境不太可能發生這樣的情形之後，「立馬裝死躺回去繼續睡。」原PO表示，當時有確認過四周，在確定沒有人醒著或者有任何的聲音和動作，在那時的窗戶也無法開啟全部封閉，所以也不會有風，用來遮的拉簾有一半是拉上的，拉簾沒任何晃動，當下只有照片中的那個裝有東西的添好運袋子突然猛烈晃動。

網友還補充，當時有再確認一下時間，真的是恰巧四點整發生的事，還說因為這是自己第二次遇到明顯由五官所接收到的怪事，「難得心血來潮，分享一下。」此文PO出後，有自稱在該醫院工作的員工表示，自己在此工作三年多，也經常遇過很難用常理辨認的事情，還指出醫院有一棟樓更顯可怕，讓原PO跳出回應，事發地點就是他所說的那棟大樓。還有網友指出不少名人都在這間醫院身亡，討論度極高。