她半夜睡到一半驚見螞蟻啃滿腳 網驚：吃定妳了

2019-11-05 21:59 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女大生在Dcard發文表示，只要睡著後都會被一群螞蟻咬醒，甚至腳上還佈滿密密麻麻的螞蟻，讓她當場嚇瘋。圖片來源／ingimage 分享 facebook

蟑螂螞蟻等都是家中常見的昆蟲，多數人一旦看到都會想盡各種方法對付，就是要讓牠們從眼前消失。但日前卻有一名女大生在Dcard發文透露，只要睡著後都會被一群螞蟻咬醒，甚至腳上還佈滿密密麻麻的螞蟻，讓她當場嚇瘋，讓不少網友紛紛留言直呼「有點可怕…這算是體質問題嗎，還是螞蟻吃定妳了？」

原PO在文中提到，平時醒著時都沒有看見螞蟻，就連吃飯的桌子也都沒看到過，但是每次睡著後都是被螞蟻咬醒，而且還不是只有1、2隻而是一大群，原PO痛醒後就看到一群螞蟻圍著她的腳啃，並表示以前被咬的時候只會像是被蚊子咬一樣腫起來，擦藥後就沒事了，但是最近螞蟻已進化到「啃」，睡2、3個小時起來，已經連皮帶肉被啃掉一塊，傷口更呈現像是蜂窩性組織炎的外觀。

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原PO就診後，醫生卻跟她說這不是被螞蟻咬，即使她再怎麼解釋，醫生仍堅持被螞蟻咬只會腫起來，所以堅持不開藥，去藥局問也只開給她抗過敏反應的藥，讓她不知道該如何是好，就算已嘗試在房間裡放水煙或噴殺蟲劑，螞蟻仍然照樣出沒，原PO更無奈的說「每次我都整個人帶著腳上的螞蟻跑去浴室，淹死牠們，但我再睡下去又會有新一波源源不絕」。

PO文一出後，立刻引起網友瘋狂留言，紛紛為原PO想辦法解決「換一家醫院或是換一位醫生，換到有人可以解決為止，或是下次睡覺時架手機錄影，拍下被啃的過程？」、「錄影給醫生看試試」、「平常會有螞蟻在衣服或身上嗎，有可能是有糖尿病」、「可以把腳上的傷口包紮起來，剩餘的皮膚全身抹一層痱子粉」、「床墊墊水盆，暫時粗糙但有用的方法」。