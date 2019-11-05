萬聖節驚見正妹狐狸 誘人身材曲線加美腿引遐想

2019-11-05 18:13 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友分享自己萬聖節的變裝造型，雖然只有簡單的貓耳朵和狐狸尾巴造型，但仍因誘人的好身材引發不少網友遐想。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

萬聖節才剛過，大家都在瘋迷變裝，不少人都會花許多心思在造型上，就是希望能夠成為萬眾矚目的焦點，許多家長也紛紛幫孩子打扮造型，不管是漫畫角色還是卡通人物的變裝通通都有。日前就有一名女網友分享自己萬聖節的變裝造型，雖然只有簡單的貓耳朵和狐狸尾巴造型，也不是正面照，但仍因誘人的身材引發不少網友聯想，紛紛興奮直呼「這背影很可以！」

這名女網友將照片PO在爆廢公社並在文中提到，她裝扮的是一隻小狐狸，照片中可見，女網友穿著黑色緞面貼身小洋裝，纖細的長腿和誘人的身材曲線吸引眾多網友目光，引人無限遐想。再加上毛茸茸的狐狸耳朵和尾巴，更是展現出女人的甜美性感。

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由於每次在萬聖節活動時都要玩變裝遊戲，但都來不及準備， 所以她決定現在開始想明年的萬聖節要扮什麼，並詢問廣大網友意見「大家有好提議嗎？」

照片一曝光後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言表示「狐仙大人，腿比尾巴長」、「好纖細的身材」、「只想看正面」、「根本狐狸精」、「這隻狐狸可以逮捕嗎」、「我只關注一雙美腿」、「可以扮我女友嗎」。