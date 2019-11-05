母碎唸「罵妳罵到詞窮」 女兒神回一句笑翻網友

2019-11-05 17:25 聯合新聞網 綜合報導



小孩子的童顏童語總是會讓人會心一笑。 圖／ingimage 分享 facebook 小孩子有時候童言童語總是會讓人會心一笑，一名媽媽在臉書上抱怨因為一些事情而碎唸女兒，還氣得說「罵妳罵到詞窮」，沒想到女兒竟然來了一記回馬槍，讓媽媽哭笑不得，網友看了也笑說「有前途的小孩」。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」寫道昨天（4日）騎車載國小女兒回家時，因為一些事情使得她忍不住沿路邊騎車邊碎唸女兒，甚至還說「我罵妳都罵到詞窮了」，女兒好奇的反問詞窮是什麼意思，媽媽不耐的說「就是我罵到沒話可以罵了啦」，沒想到女兒竟然回了一句「哦~那妳可以查字典啊」，讓媽媽聽了哭笑不得，「誰罵人罵到查字典啦。妳才查字典啦！妳全家都查字典啦」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於女兒無厘頭的回答，媽媽在文末無奈的標註「我生的，我生的」，網友也笑說「還不錯，以後不得了的小孩」、「有前途的小孩」、「女兒回得太讚了」、「可造之材」。

媽媽還把女兒的國語考卷也PO上網，只見上頭的選詞填寫6題就錯了5題，讓媽媽心都涼了，抱怨的說女兒成語好爛。網友也開玩笑的說「好！有自己的創意風格」、「太厲害了可以只對一題」、「妳女兒有潛力，證明她以後外語能力很強」。

還有網友「普遍現象，現在小孩子語文能力一屆不如一屆」、「妳可以去買成語故事書讓他看，比較有趣也能比較了解意思」、「請加強成語，高年級考試選擇題會很吃虧」、「成語爛好像現在小孩的通病，我女兒也超爛的，常說些我聽不懂的外星文」。