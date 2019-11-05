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唯一文定全毀！新娘拿到尺寸不合禮服 店家坦承：刻意的

2019-11-05 15:39聯合新聞網 綜合報導

高雄一名女網友日前準備訂婚，卻在儀式進行當天，發現禮服根本不是她的尺寸，事後店家...
高雄一名女網友日前準備訂婚，卻在儀式進行當天，發現禮服根本不是她的尺寸，事後店家坦承，他們是故意掉包的。圖／pexels（情境示意圖非當事人)
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一生一次的文定這樣毀了！高雄一名女網友po網表示，提前7個月向某工作室預訂文定儀式的禮服，最後一次試穿禮服卻被店家拒絕，後來到了文定當天，才發現尺寸根本不合。事後店家竟坦言，因為與新娘秘書之間有私人糾紛，「刻意」將她的禮服調包成不適合的尺寸，讓這名女網友氣炸。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她3月24日到該工作室預訂禮服，也向工作人員確認很多次禮服的顏色及尺寸。到了10月25日前往取貨時，發現店內工作人員已經換了一輪。當該名女網友提出試穿的請求時，店家拒絕並告知不提供更衣室試穿，僅對她說「你們確認完顏色沒問題，付完押金就可以帶禮服離開」。

女網友說，到了10月27日舉行文定，當下換禮服時，才發現尺寸和她預訂的不同，只能靠新娘秘書臨時用工具處理一下，讓她勉強穿入禮服中，「想說乾脆不要辦了，動作都無法順利伸展、彎腰，甚至舉步難行。搞得一生一次的文定心情很不美麗，也無法拍出滿意的照片」。

事後該名女網友請新娘秘書致電給工作室，店家竟坦言是「刻意」將她的禮服換成不適合的尺寸，理由是「新秘已經不屬於這間公司，他們自己公司內部與離開那間公司的新秘溝通或聘僱有不良，因而影響到我的權益」。

後來，女網友的老公歸還禮服時臭臉表達不滿，店家才將租借禮服的租金退還，但此生一次的文定儀式卻無法彌補了，讓女網友無法接受。

其他網友看完這離譜的租借禮服經驗，紛紛留言位女網友抱不平，「好扯唷，怎麼能因私人問題，影響顧客權益啊！」、「不管如何，職業道德還是要有，不能因為私人因素影響他人呀」、「新人在租借禮服時也有付錢，為何要遭受這樣不平等待遇？」、「一生一次的機會，被這樣惡搞，是我絕對不會只有退錢這選項」。

女網友表示雖然事情落幕，但心情仍難以釋懷。圖翻攝自爆怨公社
女網友表示雖然事情落幕，但心情仍難以釋懷。圖翻攝自爆怨公社
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爆怨公社新娘秘書

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