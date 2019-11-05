親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

菜鳥外送員騎車太慢 阿伯提「貼心建議」讓她哭笑不得

2019-11-05 13:26聯合新聞網 綜合報導

有外送員在路上慢慢騎，被路人阿伯超車，結果對方問要不要幫忙送餐，令原po不知該哭...
有外送員在路上慢慢騎，被路人阿伯超車，結果對方問要不要幫忙送餐，令原po不知該哭還是笑才好。圖/聯合報系資料照片
分享

為了滿足大家的胃，美食外送員穿梭大街小巷，以最快的速度將食物送到顧客面前。有位新上任的菜鳥外送員在臉書粉專「靠北熊貓」，表示自己騎車較慢，因此懷疑是否適合做外送，結果有位熱心的阿伯提出「貼心舉動」，但卻讓這名外送員不知該哭還是笑才好。

這名網友在「靠北熊貓」上發文，他表示自己才剛入行不久，4日在送餐的路上，突然被一位騎腳踏車的阿伯超過，而且阿伯的速度也不快，令原po不禁質疑自己是否適合做這一行，會不會因此賺不到錢。

就在這時，阿伯靠邊停下問原po說：「你騎那麼慢，這樣賺的到錢嗎？」接著還問：「來啦！送去哪裡我幫你送比較快。」讓他表示自己脆弱的心靈被捅一刀，即使阿伯的舉動很貼心，「但這時候我只想哭。」

貼文一出，許多網友紛紛給原po加油打氣，留言要原po注意安全，有人留言：「安全比較重要喔！加油喔！」、「我也是都慢慢騎，安全重要，生命重要」、「慢好阿，快不見得一定有單，快不見得能安全送到客人手上。」

外送員

相關新聞

球王4ni？他帶「電蚊拍」打羽球 萬人笑瘋：對方真的要被電爆了

2019-11-05 12:00

男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15

騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39

煩惱「衣服調皮穿不住」正妹曬照求解方網全暴動：這樣穿剛好

2019-11-04 20:00

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

韓國好市多內部曝光！用餐區超讚習慣網友羨慕：可惜台灣不適用

2019-11-03 12:00

小吃店一盤海帶60元 老闆一席話讓客人目瞪口呆

2019-11-02 11:08

女點餐求掛機車上！外送員回錯「1字」尷尬爆：人生最糗

2019-11-02 09:45

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

她詛咒同學「考試最後一名」卻寫錯字 網笑歪：總算知道為什麼考輸了…

2019-11-01 12:00

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

小腹凸出、體態臃腫… 他嘆婚後半年身材「大崩壞」

2019-10-31 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00
看更多

熱門文章

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

郭台銘告網友：任何人都不能詛咒我母親 忍無可忍報案

2019-11-05 11:40

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

台中東協廣場地下室火警 濃煙直竄天際

2019-11-05 09:47

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32

太陽花判國賠退警怒吼 號召戴口罩上街抗爭

2019-11-04 18:55

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39

28萬元頂級自行車涉侵權 法拉利跨海求償百萬勝訴

2019-11-05 01:50

手機那頭傳來少女尖叫聲 女友被抱下堤防性侵

2019-11-05 11:17

男童墜奧萬大吊橋亡 家屬招魂場面哀戚

2019-11-04 19:07

男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15

得知她要嫁人 他在色情網站散布性愛影片判賠50萬

2019-11-05 07:39

三重住宅火警6人送醫 起火戶誇張塞滿雜物

2019-11-04 15:11

屁孩為了女生結怨尋仇 結果砸錯車被譏笑還中槍倒地

2019-11-04 16:51

「太陽花」學運驅離判國賠 退警號召上街抗議台南響應

2019-11-05 11:02

無照騎車拒檢 大嬸「領」15警員馬路繞圈圈

2019-11-05 00:12

王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

男童墜奧萬大吊橋亡 園區經理15萬元交保

2019-11-04 21:04

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23

火警救災遇婦人急病求助 消防員請她另打119惹議

2019-11-05 09:55

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

2019-11-05 13:29

影／借車讓友酒駕坐他車 台中有9人連坐罰

2019-11-05 10:34

中華民國護照搶手 男賣1萬被騙實拿3千被起訴

2019-11-04 19:44

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

喝一口水昏迷15小時還被性侵 渣男網友判賠100萬

2019-11-05 12:11

感冒藥混充春藥催情水販賣 買者愈吃愈沒勁

2019-11-05 10:31

36刀殺前夫、女兒 印尼婦判28年

2019-11-05 00:16

「以一換一」月薪34萬女副總賭氣丟差

2019-11-05 00:04

半夜刺死熟睡前夫、女兒 印尼婦殺人判28年

2019-11-04 14:52

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38

2歲童墜橋亡／童父：橋晃妻牽兒手滑掉 兒跌出洞

2019-11-04 14:16

男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術

2019-11-04 15:40

行政執行署「合法」討債5500億 明辦成果分享會

2019-11-04 16:34

法拉利跨海提告 自行車廠判賠

2019-11-05 00:23

雄監受刑人死亡案缺關鍵畫面 檢方不敢排除施虐

2019-11-04 17:08

台南聯法拍會明天登場 2014年中華小貨車下殺5折

2019-11-04 16:19

大林鎮長為增清潔隊員諷縣長「兒皇帝」 翁章梁：已告

2019-11-05 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top