菜鳥外送員騎車太慢 阿伯提「貼心建議」讓她哭笑不得

2019-11-05 13:26 聯合新聞網 綜合報導



有外送員在路上慢慢騎，被路人阿伯超車，結果對方問要不要幫忙送餐，令原po不知該哭還是笑才好。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

為了滿足大家的胃，美食外送員穿梭大街小巷，以最快的速度將食物送到顧客面前。有位新上任的菜鳥外送員在臉書粉專「靠北熊貓」，表示自己騎車較慢，因此懷疑是否適合做外送，結果有位熱心的阿伯提出「貼心舉動」，但卻讓這名外送員不知該哭還是笑才好。

這名網友在「靠北熊貓」上發文，他表示自己才剛入行不久，4日在送餐的路上，突然被一位騎腳踏車的阿伯超過，而且阿伯的速度也不快，令原po不禁質疑自己是否適合做這一行，會不會因此賺不到錢。

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就在這時，阿伯靠邊停下問原po說：「你騎那麼慢，這樣賺的到錢嗎？」接著還問：「來啦！送去哪裡我幫你送比較快。」讓他表示自己脆弱的心靈被捅一刀，即使阿伯的舉動很貼心，「但這時候我只想哭。」

貼文一出，許多網友紛紛給原po加油打氣，留言要原po注意安全，有人留言：「安全比較重要喔！加油喔！」、「我也是都慢慢騎，安全重要，生命重要」、「慢好阿，快不見得一定有單，快不見得能安全送到客人手上。」