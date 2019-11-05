男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15 聯合新聞網 綜合報導



網友訂餐牛排衍生風波。圖／取自 臉書爆料公社 分享 facebook

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點個外送也要被嗆？一名男子日前透過外送平台點餐牛排，並註明番茄醬加多一點。男子收到餐點打開飯盒後，竟發現整盒都加滿番茄醬，餐盒上還被寫下「夠多嗎？不夠再註明一下」，讓他感覺非常不舒服。事後店家在臉書發文澄清，店內員工並無嗆聲之意，只是想提醒顧客，若仍不夠可再註明，店家也已對該名員工懲處。有網友表示，店家只是照做卻被罵，該名男子根本是「奧客」。

有網友在臉書社團「爆料公社」表示，日前透過外送平台點餐一份牛排，他表示，由於自己喜歡吃番茄醬，因此特別在點餐時註明番茄醬要多一點，等到餐點送到後，外送員提醒他「店家番茄醬加很多，我覺得他是故意的」，他便打開餐盒確認，想不到整塊牛排上都是滿滿的番茄醬，餐盒外更被寫下「夠多嗎？不夠下次再註明一下」，他直言「吃個牛排也要被嗆？」

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文章曝光後，該店也在臉書發文回應，店家表示，當時該張訂單註明「加番茄醬越多越好」，因此店內員工小洪就照做，並在餐盒上寫下這段文字，但僅是想要提醒顧客，醬料若仍不夠下次還可再備註。

店家表示，餐點送達後，該名男子有致電詢問為何番茄醬這麼多，與在盒子上寫這段話是什麼意思，當時小洪即向男子說明原委並道歉，店家也表示，對此事感到抱歉，已對小洪進行懲處，未來顧客若備註醬料要多一點，將以夾鏈袋盛裝。

對於此間風波，網友幾乎一面倒挺店家，有人留言「店家按照客人要求去做，難道這樣也錯？生意真是越來越難做」、「你要求多一點番茄醬，店家照做又被嫌多，何不註明清楚多一點是多少？」、「台灣鯛」，還有人建議員工下次可多加入請、謝謝，文字比較不會讓人誤會，網友也替小洪抱屈，留言「為了奧客，懲處員工，要是我是員工真的會很心寒」。