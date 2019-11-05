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騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39聯合新聞網 綜合報導

騎士闖紅燈被開單，警察卻誤填自己姓名。圖擷自爆怨公社
騎士闖紅燈被開單，警察卻誤填自己姓名。圖擷自爆怨公社
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通常若接到交通違規紅單，多半是除了訐譙還是訐譙，但接到這樣的罰單，可能會令人哭笑不得。一名機車騎士因闖紅燈遭交警開單，返家細看罰單內容時，發現警察竟鬧個了烏龍。其他網友看後紛紛笑翻，直問「警察杯杯累了嗎」，讚開單警察「果然是嚴以律己的好榜樣」。

一名女網友在爆怨公社》貼文表示，哥哥因為路況不熟悉，紅燈未停直闖過去被交警攔下，只好拿出證件乖乖的吞下一張罰單，回家後仔細看罰單內容卻當場笑翻，「駕駛人姓名」竟然和「填單人」一模一樣。女網友說明哥哥和該名警員的姓名只差一字，但確實有交出證件供填寫，沒想到警察仍搞了烏龍。

貼文引起網友熱議，紛紛笑回「警察杯杯累了嗎」、「蠻牛廣告又有題材了」、「是多想開自己罰單」、「果然是嚴以律己的好榜樣」，原PO說明可能是有老鳥警察在旁監督，壓力太大才凸槌。另有網友提醒可以去申訴，其他人幫回應「罰單一樣成立只是會拿到一張正確名字的紅單」，原PO表示「沒關係～該繳的還是要繳」，網友笑回也許「同名可以打5折」。

警察罰單爆怨公社交通違規

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