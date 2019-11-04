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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19聯合新聞網 綜合報導

國內民眾瘋露營已成風氣，只要放長假，露營營地更是一位難求，露營裝備、露營車也不遑多讓。有網友在「爆笑公社」po影片拍到一輛藍灰的BMW露營車在國一外線車道行駛。這輛加掛拖車的露營車讓不少網友看完影片後，直驚呼「有錢人的想法就是不一樣」。

原po上傳的這段影片是從副駕駛座往外側車道拍攝，影片中看到一輛藍灰的BMW在最外線車道行駛，奇特的是，BMW車後還拖著半截同款車尾當露營車用，這輛「母子車」就這樣安穩的在國一道路上行駛。看到這輛露營車後，原po表示「車頭壞了怎麼辦？沒關係，切一切當露營車吧」。

網友在看完影片和貼文後紛紛留言回應大讚「超帥啊」、「帥炸」、「可以升級加長型」，有網友羨慕說「特別版的露營車」、「你們看...再多裝備都載得下」，也有網友表示「這台改好很久了，只是我還沒看過實車」，也有網友提醒，「駕駛要有拖車照，不然會被檢舉」，更有網友貼出販劍人生曾po文介紹過這台BMW 435i Gran Coupe 寬體拖尾車。

網友拍到一輛藍灰的BMW露營車在國一外線車道行駛，讓人驚艷。圖擷自「爆笑公社」
網友拍到一輛藍灰的BMW露營車在國一外線車道行駛，讓人驚艷。圖擷自「爆笑公社」
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