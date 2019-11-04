客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名外送員發文指出，有顧客要求外送員送餐時，要說出正確的「通關密語」，才會開門放行，甚至傳訊息要對方順便買飲料，還嗆「已讀不回，差評」，讓外送員氣得直呼，「外送員不是讓你玩的」。

有外送員在臉書「靠北熊貓」貼出一則訊息對話，只見顧客在備註寫著，「上樓之後要講開門密碼：霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多（沒講不開門）」的留言。

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而對方甚至還留言要求外送員順便買手搖飲料，更不停傳訊表示，「不看訊息給你差評」、「已讀不回，差評」，讓原po一看氣呼直說，「路邊先慢慢吃個飯，餐點丟地板回報損壞，外送員不是讓你玩的。」

文章一出，不少網友回應，「台灣最美的風景，就是奧客多」、「大陸抖音看太多，還差評勒」、「到它家直接放大悲咒給它聽，回報派單客人已故」、「我還真的不敢這樣對食物在對方手上的人」。

另外，也有其他外送員指出，自己也有收到開門通關密語的備註訊息，直說，「我們遇到的是同一個嗎」，不過也有網友表示，「感覺是其他外送員在玩你」、「同業吧」。