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寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27聯合新聞網 綜合報導

一網友自覺紅包袋上所寫「聘金捌拾萬」的字醜，po文急尋字寫得漂亮的網民幫忙代筆書...
一網友自覺紅包袋上所寫「聘金捌拾萬」的字醜，po文急尋字寫得漂亮的網民幫忙代筆書寫。圖擷自「草屯人」
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紅包袋上的字寫的美醜有很重要嗎？一位將訂婚的網友在準備聘金時，自覺紅包袋上所寫「聘金捌拾萬」的字怎麼寫都覺得醜，於是po文急尋字寫得漂亮的網民幫忙代筆書寫。網友們看到貼文後回應的不是幫忙寫字而是禮金方式，「請問是開支票嗎，這數目放的進去嗎」、「讓人想起當年我那麼沒行情，聘金才20萬」。

原po在「草屯人」貼圖表示自己近日要訂婚，因要給聘金，已經寫了五張紅包袋，覺得這張字是裡面最漂亮的，但仍不滿意，急求字寫得漂亮的網友們幫寫紅包袋。怎知只有少數網友留言祝賀原po要訂婚外，其他網友們多對80萬元聘金感到咋舌，更有網友則認為「紅包袋根本裝不下80萬元現金」，一整個歪樓。

有網友留言回應「寫阿拉伯字、0000000這些讓岳母看了就喜歡」，或是「直接給一張卡更好看」，也有網友質疑「確定沒寫錯嗎？八十萬跟八萬差很多」，也有網友開玩笑說「我可以幫忙寫，一字手續費八萬起跳」、「應該沒人在乎字的美醜，只在乎裡面的內容吧」。

多數網友留言雖然有點歪樓，但仍有網友不忘原po需求，建議他去書局求救「看過的書局老闆字都很美」。

聘金紅包

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