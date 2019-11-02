小吃店一盤海帶60元 老闆一席話讓客人目瞪口呆
2019-11-02 11:08聯合新聞網 綜合報導
台灣是美食王國，便宜又大碗總讓人一再回顧，但近年卻常傳出「不符合常價」的情況出現，近期有一名女子到小吃店吃飯，點了一盤海帶，結帳才發現那盤海帶竟然要價「60元」，詢問老闆後得到的回覆更是讓她目瞪口呆。
楊姓女子在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己在小吃店點了一盤海帶，結帳時發現一盤要價60元，她嚇一跳詢問老闆為什麼這麼貴，老闆則回應「這是昆布，一斤2萬」，但女子則認為如果是真的比較貴的昆布，那當下點海帶的時候就應該被告知，覺得相當不解。
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網友看到這個用餐的悲慘經驗後也紛紛留言「公布一下地址招牌～這樣60元是蠻離譜的」、「1斤2萬，這盤才60，老闆不是算錯就是亂蓋」、「這小吃店一盤大概也才20-30...60誇張了」、「直接跟他退貨，點A送B還敢理直氣壯」。但也有人替店家說話「這種的確比較貴也比較好吃」、「無言，我覺得自己沒問好價錢吧」。
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