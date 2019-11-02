女點餐求掛機車上！外送員回錯「1字」尷尬爆：人生最糗
2019-11-02 09:45聯合新聞網 綜合報導
外送平台崛起，越來越多人會使用APP叫餐點到家，但因而也發生過不少糗事，一名女子叫外送請外送員把餐點放在機車上，外送員收到後回話卻不小心打錯「1個字」，讓他覺得尷尬到無地自容，將對話放上臉書社團後，讓不少網友笑翻。
臉書《爆笑公社》一名外送男發文，一名女子1日晚上叫外送時，留言請託他把餐點「掛在門口一台黃牌機車上」並且留下車牌號碼提供辨識，結果外送男先是回覆「好」，接著突然冒出「我放好跟妳『睡』」字樣，意識到自己打錯字又急忙解釋「不是」，結果又回成「跟妳『爽』」，讓對方也笑了出來，最後外送男也解釋是因為手機打字跳字，女子也沒多說什麼，禮貌性的回覆「麻煩你了，謝謝」。
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但這個對話讓外送男尷尬到罵出髒話，直呼是「人生最糗的一次」，也說幸好客人沒有計較，網友看到後也紛紛留言「跟你睡讓我一直笑」、「莫名撩人家幹嘛」、「女客人表示心動」、「這跳字非常好的助攻www」、「哇這招學起來。」、「笑死 好險他沒秒回你」、「第一次是不小心，第二次應該是故意的」。
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