親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

女點餐求掛機車上！外送員回錯「1字」尷尬爆：人生最糗

2019-11-02 09:45聯合新聞網 綜合報導

外送平台崛起，越來越多人會使用APP叫餐點到家，但因而也發生過不少糗事，一名女子叫外送請外送員把餐點放在機車上，外送員收到後回話卻不小心打錯「1個字」，讓他覺得尷尬到無地自容，將對話放上臉書社團後，讓不少網友笑翻。

臉書《爆笑公社》一名外送男發文，一名女子1日晚上叫外送時，留言請託他把餐點「掛在門口一台黃牌機車上」並且留下車牌號碼提供辨識，結果外送男先是回覆「好」，接著突然冒出「我放好跟妳『睡』」字樣，意識到自己打錯字又急忙解釋「不是」，結果又回成「跟妳『爽』」，讓對方也笑了出來，最後外送男也解釋是因為手機打字跳字，女子也沒多說什麼，禮貌性的回覆「麻煩你了，謝謝」。

但這個對話讓外送男尷尬到罵出髒話，直呼是「人生最糗的一次」，也說幸好客人沒有計較，網友看到後也紛紛留言「跟你睡讓我一直笑」、「莫名撩人家幹嘛」、「女客人表示心動」、「這跳字非常好的助攻www」、「哇這招學起來。」、「笑死 好險他沒秒回你」、「第一次是不小心，第二次應該是故意的」。

外送男表示自己打錯字，讓他尷尬到罵髒話。 圖／爆笑公社
外送男表示自己打錯字，讓他尷尬到罵髒話。 圖／爆笑公社
分享

外送員

相關新聞

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

她詛咒同學「考試最後一名」卻寫錯字 網笑歪：總算知道為什麼考輸了…

2019-11-01 12:00

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

小腹凸出、體態臃腫… 他嘆婚後半年身材「大崩壞」

2019-10-31 20:00

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-10-31 17:07

外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚喊：夭壽喔

2019-10-30 20:29

可穿戴式「美樂蒂提籃」 實用兼可愛讓網友笑翻

2019-10-30 20:02

多點一份餐點讓店家直接給外送員 老闆：人間自有真情

2019-10-30 17:54

外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」

2019-10-30 15:57

孕婦叫外送領餐遲到「三次」被討小費 網友：第一次聽到！

2019-10-30 13:55

單親媽載幼子跑外送被「3熊貓檢舉」 她無奈訴：孩子還開心比YA

2019-10-30 12:03

「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 12:00

小男孩撞上健美選手 驚慌表情印在大腿上網友笑翻

2019-10-30 10:39

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51

女子搭火車突然「換氣過度」 乘客相助讓她滿懷感謝

2019-10-29 17:06

「拒用就沒小孩照片」 幼稚園聯絡簿改用app月收500

2019-10-29 10:10

奇景！他驚見對面大樓陷火海？真相曝光網嚇呆：差點打119

2019-10-28 17:36

鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相

2019-10-28 13:33

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17
看更多

熱門文章

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？

2019-11-01 12:26

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

2019-11-01 22:37

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元

2019-11-01 21:34

新北蘆洲6歲童疑遭虐！外婆聲押中 母親不願探視恐知情

2019-11-01 16:32

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

OL和老闆在公司宿舍無套偷嘿咻 被抓包慘賠正宮50萬

2019-11-01 15:47

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

李興文兒子裸闖IKEA拍片傳網 警：想紅想瘋了

2019-11-01 22:12

收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25

新北議員林國春：太陽花製造很多噁心政治人物和官員

2019-11-01 12:10

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

「阿嬤住電話裡？」孫子聲聲呼喚 逃16年移工阿嬤自首

2019-11-01 22:09

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

2019-11-01 22:58

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

2019-11-02 09:00

曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中

2019-11-01 12:10

聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷

2019-11-01 13:44

卡式爐為什麼會爆炸？專家教你避免NG行為

2019-11-01 21:29

影／酒駕將機車騎士撞成重傷 同學頂替不料也超標

2019-11-01 20:39

裸闖IKEA求點閱 學者:網紅必須用企業思維經營

2019-11-02 02:33

6歲童疑遭虐死！相驗後外婆依殺人罪嫌移送 檢方聲押

2019-11-01 17:13

李興文兒稱「有穿內衣褲」IKEA：馬桶椅子將全數丟棄

2019-11-01 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top