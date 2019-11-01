美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？
2019-11-01 18:33聯合新聞網 綜合報導
女兒如果是正妹，相信父母都與有榮焉，但如果連媽媽都很正，那這家人的基因也太強太了！一名媽媽在臉書上PO出自己和2個女兒的照片，開玩笑的說為何2個女兒不像她，不過照片一PO上網引起男網友的暴動，因為不只兩個女兒是正妹，連媽媽也是艷麗的美魔女，讓男網友搶著爭當女婿。
這名媽媽在臉書「爆怨公社」貼出自己和2名女兒的照片，照片可看到媽媽的照片美艷動人、風姿綽約，2名女兒都是長髮飄逸，一個綁起馬尾艷麗動人，另一個長髮披肩清純可人。雖然媽媽在臉書上開玩笑的說「為何2位小姐一點都不像我」，但照片還是引起網友稱讚，不僅稱讚3人長得像，也讚嘆實在太美了。
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網友大讚「不要開美肌就像了吧」、「眼睛很像啊」、「我覺得有像啊！只是她們年輕點」、「3姐妹？」、「有其母必有其女」、「炫耀文」、「能3個全包嗎？」，甚至一堆網友搶著認丈母娘，「岳母大人好」、「刷一波女婿樓」、「這樓可以蓋成岳母101大樓」、「媽，別把我老婆照片放上網」、「這是一篇徵女婿文」、「不會啦，滿像的！我也滿像您女婿呢」。覺得媽媽比較漂亮的也不少人，「一堆亂認岳母，女兒有缺爸爸嗎？」、「奇怪…我怎多了那麼多女婿」、「如果真要比起來，這位媽媽是比較漂亮的」、「媽媽較漂亮，爸爸娶到媽媽是福氣」。
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