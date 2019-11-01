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不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16聯合新聞網 綜合報導

台北人給人的刻板印象是高傲，因此被冠上天龍人的稱號，但也因此讓有些台北人覺得很不...
台北人給人的刻板印象是高傲，因此被冠上天龍人的稱號，但也因此讓有些台北人覺得很不公平。圖／聯合報系資料照片
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台北是台灣的首都，匯集了產業、文化、娛樂等眾多資源，也因此吸引了許多來自外縣市的遊子生活打拚，但也因為薪資水平較高，生活水準和物價也相對提高，容易引來許多負面批評。一名土生土長的台北女孩抱怨身邊來自其他縣市的朋友會酸言酸語的批評台北，讓她不能忍受，質疑既然認為自己家鄉最好，為何還要來台北？文章也引來其他網友正反兩極看法。

原PO在「Dcard」寫道自己在台北出生、生活21年，上大學後身邊有許多來自外縣市的朋友，但常常聽到他們說「你們天龍人怎麼都吃這種ㄆㄨㄣ（餿水）」、「你們天龍人東西又貴又難吃」、「你們天龍人那麼趕時間做什麼」，讓她聽了很不滿，心想為何要來別人的家鄉到處批評。

她以捷運手扶梯為例，台北人習慣站右邊讓左邊通道給趕時間的民眾，這是一種潛規則也是一種溫柔，北捷也證實不會加速電扶梯的耗損，但為何朋友都罵她站右邊很笨，「我才不懂為什麼你們來別人的家鄉就要大家都尊重你的習慣，入境隨俗不是一件很合理的事嗎？」對於網路上的酸民總是對台北人特別不友善，原PO也忍不住回批既然覺得自己家鄉比較好，為何還來台北生活，不留在自己家鄉工作念書。

抱怨的文章也引來網友不同意見，有人力挺原PO「就真的很莫名奇妙，他們有本事就別來嘛，新竹跟台南也有好學校啊，這麼愛批評就留在自己的家鄉別出來」、「感覺某部份的人是靠批評別人來滿足自己吧」；但也有網友不認同看法，「也有不少天龍人覺得自己高人一等，跟地區沒什麼關係，人的問題而已」、「可能就是純粹的刻板印象吧」、「主因是城鄉差異+媒體製造南北對立吧」、「感覺台北人會有一份不自覺的優越感，所以才慢慢有天龍人的稱號」。

Dcard

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