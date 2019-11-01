有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06 聯合新聞網 綜合報導



正妹女網友抱怨去超商時，有化妝跟沒化妝，店員給的態度完全不一樣。 圖／翻攝自爆廢公社二館 分享 facebook 女孩子總是喜歡打扮的漂漂亮亮的出門，但如果只是外出買個東西，一般女孩子不會刻意化妝打扮，有位正妹女網友就在臉書分享自己遇到的趣聞，她說每次去超商時，有沒有化妝遇到的店員給她的態度都不一樣，讓她打趣的說「他是沒發現我是同一個人嗎？」貼文也讓網友敲碗的期待能看到她的素顏照。

原PO在臉書「爆廢公社二館」放上一張自己打扮過的美照，她說如果沒化妝去超商的話，店員的態度就很差，還會叫她自己找包裹，但如果有化妝，店員的態度就一百八十度大轉變，會變得很有禮貌，還會幫她拿飲料到車上，讓她哭笑不得，懷疑對方是不是沒發現有沒有化妝都是同一個人。

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網友們也惡搞開玩笑地說「幫妳寫個慘字」、「素顏嚇人？」、「難道是傳說中的易容術」、「不錯！自娛娛人啊」、「意思是化妝很厲害？」、「本月最好笑」、「下次妝畫一半，看店員反應」、「表示這男的懂得只愛一人，而不是見一個愛一個，要好好珍惜」。

還有人想看原PO沒化妝的模樣，「PO素顏照上來」、「期待素顏照」、「沒比對圖？」、「沒圖沒真相」。不過也有網友打圓場的說「會不會是因為店員不同位啊？」、「因為卸妝了一定穿普普，看起來就是魚干女，所以認不出來是很正常的」。