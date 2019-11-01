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穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45聯合新聞網 綜合報導

穿新鞋一定要被踩嗎？這話題在網路上引起網友不同看法。 圖／ingimage
穿新鞋一定要被踩嗎？這話題在網路上引起網友不同看法。 圖／ingimage
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一名媽媽花了兩三千元買了機能鞋給孩子穿，卻因為新鞋踩三下的陋習讓她氣得大罵。 圖...
一名媽媽花了兩三千元買了機能鞋給孩子穿，卻因為新鞋踩三下的陋習讓她氣得大罵。 圖／翻攝自爆怨公社
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不知從何時開始流傳著新鞋要踩3下這樣不成文的陋習，不過絕大多數的人對這樣的行為感到很厭惡，畢竟有誰會捨得讓自己的新鞋子被踩。一名媽媽在臉書「爆怨公社」上寫道兒子女兒每次穿新鞋去學校就會被踩，讓她氣得痛罵沒水準、沒家教，而貼文也引起網友們正反兩面的看法。

這名媽媽開頭就痛批「我很討厭一件事情！到底為什麼買新鞋子都要被踩？」她說花了兩三千元買了機能鞋給孩子穿，價格其實不便宜，但只要穿新鞋子去學校就免不了要被同學踩，「機能鞋能這樣被亂踩的嗎？」她大罵這根本就是陋習。

許多網友也有相同感覺，「新鞋被踩真的不爽」、「我也覺得這是很北七幼稚又智障的行為！其實就是華人眼紅看不爽別人穿新鞋的醜陋心態啦！新手機也摔3次，新車也撞3次如何？」、「超討厭的！嫉妒穿新鞋嗎？」、「沒想到我當小學生的陋習過了20幾年還是沒改」、「等他們買涼鞋的時候踩回去」。

不過也有人緩頰的說「踩3下是為了讓鞋子更合腳」、「踩3下是要讓鞋子變軟的意思」、「其實沒這麼容易壞啦，單純是奇摩子（心情）不爽而已」、「如果都沒人踩，那可能要擔心他的人際了」、「沒人要踩你的時候應該是沒什麼朋友了」、「我還從來沒被踩過餒，可能太邊緣了」、「我爸媽以前是說這樣鞋子會比較軟，新鞋硬咬腳」、「小時候有新鞋，迫不及待快天亮，早上5點就起床穿好新鞋，等著去學校給人踩3下。深怕同學沒看到新鞋，人緣差的還沒人要理」。

爆怨公社

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