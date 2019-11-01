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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42聯合新聞網 綜合報導

一名男子在臉書上曬出和越南籍妻子的甜蜜合照，羨煞不少網友。 圖／翻攝自《加藤軍台...
一名男子在臉書上曬出和越南籍妻子的甜蜜合照，羨煞不少網友。 圖／翻攝自《加藤軍台灣粉絲團2.0》
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跨國婚姻已不是新鮮事，台灣也有越來越多的新住民，一名台灣男子娶了一名越南籍妻子，他在臉書上曬出和老婆的合照，這名越南妻子清秀的美貌讓許多網友看了大讚真的漂亮，也對她的老公投以羨慕又忌妒的眼光。只不過消息曝光後，網路上有人就爆料這其實是人蛇集團的伎倆，為了就是要吸引台灣男子去越南相親詐騙。

這名男子在臉書「越南妹台灣仔」PO出和妻子出遊的照片，只見兩人頭靠著頭相依偎著，開心的笑著合照，老公還甜蜜的寫著「剛好遇見妳，餘生都是妳」，羨煞所有人。從照片裡可看到這名越南妻子有著高顏值的外表，長髮飄逸、皮膚白皙，五官十分清秀，照片被轉貼到臉書粉絲團《加藤軍台灣粉絲團2.0》後引來6千多名網友按讚討論。

網友們看了羨慕的說「越南是不是該去了」、「我覺得我該去越南逛一逛」、「仔細想想混血兒好像也不錯」、「幸福美滿的感覺」、「告訴我們存錢囉」、「我恨為何老爸不是李嘉誠」。

但經過新聞報導後，有網友就在PTT爆料這其實是騙局一場。這名網友寫道「這是人蛇集團，在貼恩愛照，吸引台灣人帶去越南相親詐騙，我也是他們集團受害者，你如果私密他，他會告訴你費用多少，如何娶，然後再配合女生狠狠痛宰你，去年他們集團受害者已經40多人，每個人損失都是5.60萬」。

鄉民們看了也不敢相信，直呼「真的假的？」、「有卦？」、「是真的話也不意外啊吧，哪有這麼好康」、「早就懷疑很久了，包括烏克蘭也是」、「我親戚也有遇過，帶過去和女方相親幾天，回國後跟你說女方懷孕不付錢就要打掉」、「其實以前板上就有人提醒過，但還是有不少人狂捧，就讓他們去吧」。

越南PTT新住民

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