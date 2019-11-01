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夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51聯合新聞網 綜合報導

一名大樓管理員日前遇到一對夫妻吵架，老婆把老公私藏的黃色書刊和光碟（左圖）丟給管...
一名大樓管理員日前遇到一對夫妻吵架，老婆把老公私藏的黃色書刊和光碟（左圖）丟給管理員，老公也不干示弱，把老婆珍藏的CD唱片（右圖）也丟給他，讓管理員不知所措。 圖／翻攝自爆廢公社
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每個人多少有一些私藏品，不論是書籍或是唱片，都是自己經年累月花錢珍藏的，但如果因為和另一半吵架導致被丟棄，可能會欲哭無淚。一名在大樓擔任管理員的網友日前遇到一對夫妻吵架，理由是老婆發現老公私藏了一些情色小說、漫畫，甚至還有光碟，氣得把這些東西丟給他，沒想到老公也不干示弱，把老婆的珍藏品也丟給管理員，讓管理員不知如何是好。

這名管理員在臉書「爆廢公社」寫道日前一對夫妻住戶發生了爭吵，原來是因為老公藏了一些黃色書刊和情色光碟被老婆發現，老婆一氣之下把這些東西全都丟給他處理，讓他看了也很傻眼。管理員說夫妻倆離開時還看得出來老公對這些物品露出依依不捨的神情，只不過事情還沒結束，因為東西被丟後換老公怒了，竟然也把老婆收藏的快200片正版CD也全丟給他，讓他不知所措。

管理員面對兩夫妻的物品不曉得該怎麼辦，哀怨的說「他們會不會把小孩也丟給我？」貼文也讓網友看了忍不住大笑，「原來當管理員有這種好處」、「先收好，他老公會偷偷下來跟你拿回去」、「老公的青春沒了」、「這是極品欸，有錢也不一定買得到」、「正版骨董耶，其中應該滿多都能賣高價吧」、「搞不好有夾私房錢」、「這老公應該是老人家吧？現在網路一堆，誰還看這？」、「我覺得樓主先留著比較好，不然他們和好的話…」、「可憐的人，連這基本的物品都不能有」。

爆廢公社

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