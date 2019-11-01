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見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04聯合新聞網 綜合報導

台南一名網友看見一名拾荒老伯伯僅靠別人喝剩的水止渴，一時心軟，便到附近買了個便當...
台南一名網友看見一名拾荒老伯伯僅靠別人喝剩的水止渴，一時心軟，便到附近買了個便當給他，被其他網友讚「妳好美」。圖截自爆廢公社
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為了安全，許多人都曾被叮囑不要隨意和陌生人搭話。不過，台南一名網友表示，近日她在公車站目睹一位老伯伯從撿來的資源回收物中，拿起一罐別人喝剩的礦泉水止渴，她一時心軟，便到附近買了一個便當請他，因而被其他網友讚賞「人美心善」。

一名網友在臉書《爆廢公社》中po文表示，她在公車站等車時，身邊坐了一位拾荒的老伯伯，只見他在炎熱的天氣中，從回收袋裡拿出一罐別人喝剩的礦泉水來喝。止渴後，老伯伯接著在手上沾了點水想清潔面部，原po擔心此舉沒辦法將臉上的髒污擦乾淨，因此鼓起勇氣上前詢問老伯伯是否需要濕紙巾，他一開始推託不肯拿，但在原po的堅持下仍收下濕紙巾。

後來，該名老伯伯問原po「有沒有麵包」，原po一問之下才知道他好幾天沒吃飯了。雖然曾被媽媽交代「不要離陌生人太近」，但原po一時心軟，便在附近買了一份臘肉炒飯給老伯伯。見到對方吃得滿足的模樣，原po雖然不知道自己這樣做是否正確，但心中仍因助人感到踏實。

對此，許多網友對原po的舉動給予高度讚賞，「謝謝妳讓這位老伯伯不餓肚子！」、「心地真善良」、「做得完全正確，妳很美」、「適時伸出援手，讓社會充滿正能量」、「每個人都有低潮的時候，如果能力範圍內能互相幫助，這就是一個美好的世界，妳真棒」。

拾荒資源回收便當暖新聞

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