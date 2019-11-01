UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01 聯合新聞網 綜合報導



UberEats在Youtube的廣告被網友認為過多，導致對品牌印象產生反感。圖擷自 Youtube 分享 facebook

近期美食外送平台崛起，各品牌競爭激烈，紛紛在各平台上做行銷，但廣告打得太猛，恐怕會引起消費者的反感。一位網友在網上PO文表示，每次看Youtube影片時一定會跳出UberEats的廣告，而且不止播一次，還會有多個廣告輪流播放，讓她氣得直接按掉，也從此對UberEats印象大打折扣，對此許多網友紛紛留言表達同感，並說已氣到改用foodpanda的外送。

原PO在批踢踢女版（WomenTalk）發文，表示自從Youtube廣告暴增後，只要看影片就一定會跳出UberEats的廣告，每次廣告都會重複這句經典台詞「這是一款非常實用的app 」，原PO一聽到這句台詞就會把廣告按掉，但UberEats卻會持續連播2到3個廣告，讓她相當受不了，雖然現在已經可以過濾廣告，但她也對UberEats的印象很不好，她說「從此我對UberEats印象很不好，也沒下載過，更不會想用！有人跟我一樣過嗎？」

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對此，許多網友紛紛留言，表達有相同感受，「UberEats 討厭到後來要下載app，故意只下載熊貓。」、「真的有，短的還好要是很長的根本擾民。」、「他讓飢腸轆轆的人，每次聽到都快生氣。」、「UberEats真的太多，會自己出去買的人就是怎樣都不會想叫啦。」

但也有網友表示，「因為很多人在看所以只好靠廣告啊, 有什麼好不耐煩的。」、「就對youtube印象變差，廣告內容沒盯著看倒沒特別印象。」、「我反而蠻喜歡UberEats，反正不管怎樣都會有廣告，起碼ue的廣告很短，加分。」