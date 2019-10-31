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花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34聯合新聞網 綜合報導

網友利用外送點了麥當勞餐點，沒想到盒子太大讓內容物看起來少得可憐。 圖／翻攝自爆...
網友利用外送點了麥當勞餐點，沒想到盒子太大讓內容物看起來少得可憐。 圖／翻攝自爆怨公社
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現在人為求方便快速，許多人都會利用外送服務來點餐，但如果收到的餐點與自己期望落差太大，肯定失望不已。有網友在臉書上表示因為肚子餓想吃麥當勞，於是便叫了UberEats幫忙外送，但收到餐點後打開一看，大大的盒子裡餐點卻少得可憐，讓這名網友直呼心都涼了。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道今天（31日）叫了UberEats外送麥當勞餐點，訂完餐後滿心期待美食到來。等了一會兒餐點總算到手，原PO打開盒子準備享用，沒想到盒子裡的餐點卻讓他看了很傻眼，裡頭只有1隻雞腿、1隻雞翅、4塊麥克雞塊和6塊雞球，放在偌大的盒子裡顯得空蕩蕩。

原PO說自己花了120元，沒想到內容物卻是這麼少，讓他覺得玻璃心都碎了，貼文一出也引起網友看法兩極，有人批「麥當勞不太行了，縮水縮得很誇張」、「你應該都點單點吧？那很不划算喔，要套餐比較划算」、「嗯…我還是花120買塩酥雞好了」、「自己買一包來炸都比較多」。

不過也有網友幫忙解釋「完全沒少啊，這樣確實120」、「單點：雞翅2個45，雞塊4個49，搖搖樂雞球6顆49，混在一起還外送才120，比在現場買便宜」、「只是盒子太大罷了」、「盒子太大才會看起來很空虛」。

爆怨公社uber eats

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