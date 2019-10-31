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台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-10-31 17:07聯合新聞網 綜合報導

不少台灣人到日本旅遊時，會去朝聖當地的料理店，一不小心觸犯3種禁忌卻不自知。圖取...
不少台灣人到日本旅遊時，會去朝聖當地的料理店，一不小心觸犯3種禁忌卻不自知。圖取自Pixabay
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許多人出國旅遊因不了解當地文化鬧了笑話，甚至得罪外國人而不自知。日前藝人夢多、芳瑜不約而同在節目分享，很多台灣人在日本吃壽司或點餐的習慣，讓日本店家覺得很不被尊重，夢多更感嘆這些禁忌「看過很多台灣人也這樣！」

吃壽司3大「NG行為」超討人厭！藝人：很多台灣人這樣

節目《2分之一強》邀請各國藝人討論「各國不能得罪這些人！否則等著吃虧倒大楣」，日籍藝人夢多分享，日本一些歷史悠久或像銀座那種高級的壽司店，裡面的師傅若想獨立開店，至少花費7到10年時間苦練，因此他們對前、後輩都相當尊重，「其實他們私底下跟黑道很像，很兇！真的很兇！」

夢多透露，曾有師傅向他表示，很多亞洲人到日本旅遊時，會專程去朝聖當地的日式料理店，卻不小心觸犯3種禁忌，其一是把師傅已經將做好的壽司撥開，觀光客會要求當場再加點芥末進去，夢多直呼這行為「非常沒有禮貌！」。

此外，用餐前不停地拍照，也讓日本師傅很不喜歡，但最沒禮貌就是「握壽司只吃掉上面的生魚片，卻不吃飯」，這些行為讓夢多搖頭直呼「這樣真的很不好」，他也表示，自己在台灣看過很多人都有這種習慣，提醒網友千萬別犯這些禁忌。

台灣「4人點1碗」很沒禮貌 日本店家「硬起來」定這規矩

藝人芳瑜也在《2分之一強》分享，台灣人的點餐習慣，在日本人眼中是很沒禮貌，芳瑜表示，台灣人帶小孩出門用餐時，有時可能會擔心吃不完而只點一碗，比如4個人朝聖某家拉麵店，好不容易輪到了，卻只點2碗分著吃。

對此，芳瑜表示日本人不能接受這個行為，「後面還有長長的人龍，你進來佔了4個位子卻只點1碗！」，她透露日本人後來還為此設規定，「一個人一定都要點一碗，每個人都有最低消費，不能共吃一碗。」另外，為確保行程無誤，台灣人會先訂好位卻不準時，或臨時取消的行為也讓日本人很頭大。

日籍藝人夢多表示，日本師傅最討厭的沒禮貌用餐習慣是「握壽司只吃掉上面的生魚片，卻...
日籍藝人夢多表示，日本師傅最討厭的沒禮貌用餐習慣是「握壽司只吃掉上面的生魚片，卻不吃飯」。 圖擷自YouTube頻道「2分之一強」
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藝人芳瑜表示，日本餐廳最討厭接受台灣人不點和位子數量相當的餐點。 圖擷自YouT...
藝人芳瑜表示，日本餐廳最討厭接受台灣人不點和位子數量相當的餐點。 圖擷自YouTube頻道「2分之一強」
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